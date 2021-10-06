06 Ekim 2021, Çarşamba

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GALATASARAY HABERLERİ: Fatih Terim sistemi değiştiriyor! İşte yeni diziliş

Spor haberleri: Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor'u uzatma dakikalarında bulduğu golle mağlup eden Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, sistemi değiştiriyor. Tecrübeli teknik adamın, milli aranın ardından 9. haftada oynanacak Konyaspor maçında yeni taktiğini uygulayacağı öne sürüldü. (GS spor haberi)

GALATASARAY HABERLERİ: Fatih Terim sistemi değiştiriyor! İşte yeni diziliş
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 06.10.2021

Yaz transfer döneminde yaptığı takviyelerle kadrosunu gençleştiren Galatasaray, ligde geride kalan 8 haftada 14 puan toplarken, beklenmedik kayıplar yaşadı. Özellikle öne geçtiği maçlarda skoru korumakta güçlük çeken sarı-kırmızılılarda değişim kapıda...

GALATASARAY HABERLERİ: Fatih Terim sistemi değiştiriyor! İşte yeni diziliş

UEFA Avrupa Ligi'ndeki Lazio ve Marsilya maçlarında iki farklı oyun anlayışıyla sahaya çıkan ve 4 puan alan Cimbom, Süper Lig'de ise henüz 8 haftada 10 puan kaybetti. Alınan skorlardan daha çok oyun anlayışı ve takımın performansı eleştirildi. Ve yeni taktik planında da Göztepe ve Rize maçları ayrı bir yere kondu.

GALATASARAY HABERLERİ: Fatih Terim sistemi değiştiriyor! İşte yeni diziliş

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; bunun sebebi iki mücadeleye de 4-1-4-1 sitemiyle başlayıp geriye düşülmesine rağmen maçların çevrilmesi. Kilit nokta da Terim'in çift forvet anlayışını benimsemesi, önde baskı ve oyun kurulması sonrası sonuç alınması.

GALATASARAY HABERLERİ: Fatih Terim sistemi değiştiriyor! İşte yeni diziliş

13 oyuncusunun milli takımlardan dönmesini bekleyen Terim, sonrasında Mustafa, Halil ve Diagne üçlüsünden ikisini beraber kullanıp yüksek verim almak amacında. Üçlü orta sahadan vazgeçmeye hazırlanan Terim, millî arada takımına 4-4-2 ve 4-2-3-1 formatlarını ezberletmeyi düşünüyor.

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