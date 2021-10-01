01 Ekim 2021, Cuma

GALATASARAY

Son dakika transfer haberi: Bordeaux Mostafa Mohamed'den vazgeçmiyor!

Bordeaux, Mostafa Mohamed'ten vazgeçmiyor.Sezona çok kötü bir başlangıç yapan Fransız kulübünün ara transfer döneminde Mısırlı forvet için yeni bir girişimde bulunacağı öğrenildi. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Bordeaux Mostafa Mohamed’den vazgeçmiyor!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 01.10.2021

Yaz transfer döneminin son günü Galatasaraylı Mostafa Mohamed'i kadrosuna katmak için girişimde bulunan Bordeaux son saniye şokunu yaşamıştı. Fransa'ya imza atmak için giden Mısırlı forvetin transferi, bonservisi elinde bulunduran Zamalek kulübünün tutumu nedeniyle yatmıştı.

Son dakika transfer haberi: Bordeaux Mostafa Mohamed’den vazgeçmiyor!

Takvim'in haberine göre Bordeaux, Mohamed'ten vazgeçmedi. Sezona çok kötü bir başlangıç yapan Bordeaux 8 maçta sadece 1 galibiyet alabilirken, attığı 11 golle bu alanda ligin en kötülerinden birisi oldu. Fransız kulübünün devre arasında Mısırlı forvet için birkez daha devreye gireceği belirtiliyor.

Son dakika transfer haberi: Bordeaux Mostafa Mohamed’den vazgeçmiyor!

Galatasaray'ın Zamalek'le yaptığı anlaşmaya göre, Mohamed'in opsiyonunu kullanıp kullanmayacağına ocak ayında karar vermesi bekleniyor. Sarı-Kırmızılılar'ın Bordeaux'dan iyi bir teklif gelmesi durumunda yıldız futbolcunun bonservisini 4 milyon dolara alıp, Fransızlar'a satabileceği belirtiliyor. Şu ana kadar beklentilerin çok altında kalan Mostafa Mohamed'in de kariyerine Fransa'da devam etmeye çok sıcak baktığı öğrenildi. Mostafa Mohamed geçen sezonki performansının çok uzağında gözüküyor.

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