Galatasaray'ın Zamalek'le yaptığı anlaşmaya göre, Mohamed'in opsiyonunu kullanıp kullanmayacağına ocak ayında karar vermesi bekleniyor. Sarı-Kırmızılılar'ın Bordeaux'dan iyi bir teklif gelmesi durumunda yıldız futbolcunun bonservisini 4 milyon dolara alıp, Fransızlar'a satabileceği belirtiliyor. Şu ana kadar beklentilerin çok altında kalan Mostafa Mohamed'in de kariyerine Fransa'da devam etmeye çok sıcak baktığı öğrenildi. Mostafa Mohamed geçen sezonki performansının çok uzağında gözüküyor.

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