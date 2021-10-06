AVRUPA'DA GOL YEMEDİ



Bu sezon dikkatleri çeken diğer problem ise lig maçlarına kalesini gole kapatamaması... Cimbom, ligde bu sezon çıktığı 8 maçta ağlarında tam 12 gol görürken, sadece bir karşılaşmayı gol yemeden tamamlayabildi. Sezonun ilk maçında Giresun mücadelesini 2-0 kazanan Aslan, diğer maçlarda rakiplerin gollerine engel olamadı. Avrupa Ligi'nde çıktığı 2 maçta gol yemeyen Galatasaray, bu performansını Süper Lige taşımak için de Terim yönetiminde takım savunması üzerine özel çalışmalar yapacak.





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