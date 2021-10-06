GALATASARAY HABERLERİ: Fatih Terim sazı eline aldı! Cimbom'da bakım zamanı (Spor haberleri)
Süper Lig'in ilk 8 haftasında 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 14 puan toplayan Galatasaray; UEFA Avrupa Ligi'nde ise 1 galibiyet ve 1 beraberlik alarak liderlik koltuğuna oturdu. Milli araya girilirken teknik direktör Fatih Terim, takımı bakıma aldı. Deneyimli çalıştırıcı, öne geçilen maçlarda skorun korunması ve savunmada yapılan hatalar üzerinde duracak. | Galatasaray haberleri
Galatasaray, milli arada açık kapatacak. Ligde Göztepe'nin ardından Çaykur Rizespor'u da mağlup etmeyi başaran sarı-kırmızılı ekip, Avrupa Ligi'nde de Lazio'yu yendi, Marsilya'yla deplasmanda golsüz berabere kalarak gruptaki liderliğini sürdürdü. Fotomaç'ın haberine göre bu başarılı sonuçlara karşın Fatih Terim, ceptekilerden ziyade maç içinde yaşanan sorunlara odaklanma kararı aldı. Zira sarı-kırmızılı takım, bu sezon öne geçtiği karşılaşmalarda skor avantajını korumakta güçlük çekiyor.
RİZE'DE MAÇ GİTTİ, GELDİ
Sarı-kırmızılı takım, bu sebepten ligde 8 haftada 4 puan kaybetti. Aslan, Rizespor deplasmanında ise aynı hüsranı yaşamaktan son dakika kurtuldu. Rize deplasmanında direkten dönen Galatasaray, Kasımpaşa ve Trabzonspor maçlarında 2-0 öne geçmesine rağmen avantajını değerlendiremeyerek bu iki maçta beraberliğe razı olmuştu. Son olarak Çaykur Rizespor maçında 1-0 öne geçen Galatasaray, sonrasında 2-1 geriye düşerek karşılaşmayı zora sokarken, ikinci yarıda bulduğu gollerle üç puanı zor kurtardı.
AVRUPA'DA GOL YEMEDİ
Bu sezon dikkatleri çeken diğer problem ise lig maçlarına kalesini gole kapatamaması... Cimbom, ligde bu sezon çıktığı 8 maçta ağlarında tam 12 gol görürken, sadece bir karşılaşmayı gol yemeden tamamlayabildi. Sezonun ilk maçında Giresun mücadelesini 2-0 kazanan Aslan, diğer maçlarda rakiplerin gollerine engel olamadı. Avrupa Ligi'nde çıktığı 2 maçta gol yemeyen Galatasaray, bu performansını Süper Lige taşımak için de Terim yönetiminde takım savunması üzerine özel çalışmalar yapacak.
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