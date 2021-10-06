06 Ekim 2021, Çarşamba
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Galatasaray haberleri: Fatih Terim'in tatlı derdi! Forvette kimi oynatacak?
Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray, Çaykur Rizespor'u 3-2 mağlup etti. Bu maçta ilk 11 başlayan Mostafa Mohamed 2 gol atmış, oyuna sonradan giren Mbaye Diagne ise asist kaydetmişti. Senegalli golcüyle birlikte yedeklerden oyuna dahil olan Halil Dervişoğlu ise, 3. golün atağını başlatan isim olmuştu. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim, sistemi değiştirebileceğinin sinyallerini verirken; kimi tercih edeceği merak konusu oldu. Cimbom'daki son gelişmeleri DHA muhabiri Serhan Türk aktardı. Türk, "Fatih Terim'in ilerleyen dönemlerde sol tarafa Halil Dervişoğlu, forvette Diagne veya Mohamed formülü olabilir. Bu formül üzerine çalışacaktır." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
06.10.2021
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