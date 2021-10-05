Son dakika spor haberleri: Galatasaray’da Mbaye Diagne kendini affettirdi! Taraftarların yeni kahramanı

Diagne'nin attırdığı golde iki oyuncu da Diagne'den temas alıp kendini yere atma peşinde. Ayakta durmayı deneselerdi 3. golü yemeyeceklerdi. @tuysuzilhan

Pozisyon başında Bolasie eliyle Diagne'nin sırtına vuruyor düşsün diye, Diagne yıkılmıyor. @fotottarena

Mbaye Diagne, Polat Alemdar gibi milleti indire indire gidip golünü attı. İstanbul'un sefiri bundan böyle Diagne'dir. @felipebaskan

Diagne'nin bugünden sonra vekili, avukatı, temsilcisi her ne var ise o kişiyim artık. Yaşattığın bu sevinci hayatım boyunca unutmayacağım deli, delimiz:) @metinegore

Bu maç Diagne'ye yazar. @ebargan1

Diagne nin 101. dakikada galibiyeti getiren muazzam asisti, azmi inanmışlığı... Galatasaray Sensin Aslanım @1905seyfo

Dertlerimizi Diagne gibi devire devire gittiğimiz bir hafta olsun! @samdakayisi

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