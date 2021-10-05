GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom'un genç yeteneği Olimpiu Morutan İngiltere ve İtalya'nın radarında!
Galatasaray'ın yaz transfer döneminde büyük beklentilerle kadrosuna kattığı Olimpiu Morutan, parlamaya devam ediyor. Son olarak Rizespor deplasmanında son dakika golüyle takımını galibiyete taşıyan 22 yaşındaki Rumen orta saha, sarı kırmızılı formayla Süper Lig'de çıktığı 6 maçta 2 gol 1 asist kaydetti. Morutan, çizdiği başarılı grafikle İngiltere ve İtalya'nın önemli kulüplerinin de aradarına girdi. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)
Galatasaray'ın yaz transfer döneminde uzun uğraşlar sonucu kadrosuna kattığı Olimpiu Morutan, saha içi performansıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.
Rumen futbolcu son olarak Çaykur Rizespor deplasmanında sahneye çıkarken, son dakika attığı golle takımına 3 puanı getirdi.
Morutan, sarı-kırmızılı takımın 1-0 geriye düştüğü Göztepe maçında da galibiyet golünü kaydetmişti. 22 yaşındaki genç oyuncu ligde çıktığı 6 maçta 2 gol, 1 asistlik performans sergiledi.
TAKİBE ALDILAR
Morutan, Galatasaray'daki performansıyla Avrupa'nın birçok önemli kulübünün dikkatini çekmiş durumda... Birçok büyük kulüp, Rumen futbolcuyu izlemeye başladı.
Özellikle İngiliz ve İtalyan takımlarının oyuncuyu takip ettiği gelen haberler arasında... Olimpiu Morutan ayrıca Galatasaray formasıyla gösterdiği performans sonrasında Romanya Milli Takımı'na da seçildi.
Romanya'nın aday kadrosunda yer alan genç futbolcu, Almanya ve Ermenistan ile oynayacağı maçlarda kendini göstermeye çalışacak.
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