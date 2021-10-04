SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ - Mbaye Diagne'den Rizespor maçı sonrası dikkat çeken paylaşım!

Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray, deplasmanda Rizespor ile karşı karşıya geldi. Mücadele sarı kırmızılı takımın 3-2'lik üstünlüğüyle sona erdi. Karşılaşmanın ardından Cimbom'un yıldızı Mbaye Diagne bir paylaşımda bulundu. İşte ayrıntılar...

Galatasaray, Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda karşılaştığı Çaykur Rizespor'u son saniyelerde attığı golle 3-2 mağlup etti. Sarı-kırmızılı takımda maçın uzatma dakikalarında oyuna giren Mbaye Diagne, Morutan'ın attığı galibiyet golünde asisti yapan isimdi...

Senegalli golcü, atılan golün ardından sevinç gösterisinde bulunmadı ve maç sonu dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Diagne sosyal medya hesabından paylaştığı gönderide, "Ne desem bilemedim. 3 puan, böyle devam edelim" ifadelerini kullandı.

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