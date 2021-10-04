04 Ekim 2021, Pazartesi

GALATASARAY

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ - Mbaye Diagne'den Rizespor maçı sonrası dikkat çeken paylaşım!

Diagne’den maç sonu flaş paylaşım!
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 04.10.2021

Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray, deplasmanda Rizespor ile karşı karşıya geldi. Mücadele sarı kırmızılı takımın 3-2'lik üstünlüğüyle sona erdi. Karşılaşmanın ardından Cimbom'un yıldızı Mbaye Diagne bir paylaşımda bulundu. İşte ayrıntılar...

Galatasaray, Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda karşılaştığı Çaykur Rizespor'u son saniyelerde attığı golle 3-2 mağlup etti. Sarı-kırmızılı takımda maçın uzatma dakikalarında oyuna giren Mbaye Diagne, Morutan'ın attığı galibiyet golünde asisti yapan isimdi...

Senegalli golcü, atılan golün ardından sevinç gösterisinde bulunmadı ve maç sonu dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Diagne sosyal medya hesabından paylaştığı gönderide, "Ne desem bilemedim. 3 puan, böyle devam edelim" ifadelerini kullandı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
GALATASARAY HABERLERİ
Alman devi G.Saray’ın genç yıldızına talip oldu! Alman devi G.Saray'ın genç yıldızına talip oldu!
Usta yazarlardan eleştiri! Artık kredisi sınırsız değil Usta yazarlardan eleştiri! "Artık kredisi sınırsız değil"
Terim’den beklenmeyen rotasyon! Mostafa Mohamed... Terim'den beklenmeyen rotasyon! "Mostafa Mohamed..."
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör