04 Ekim 2021, Pazartesi

GALATASARAY

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ - Spor yazarları Rizespor - Galatasaray maçının ardından değerlendirmelerde bulundu!

Usta yazarlardan eleştiri! Artık kredisi sınırsız değil
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 04.10.2021

Süper Lig'in 8. haftasının kapanış maçında Galatasaray, Rizespor'a konuk oldu. Oldukça fazla konuşulan maçta sarı kırmızılı takım, deplasmanda rakibini 3-2 yenerek 3 puanı hanesine yazdırdı. Mücadelede Galatasaray kadar, hakem Ali Palabıyık'ın da performansı eleştirildi. Öte yandan spor yazarları sarı kırmızılıların kalecisi Fernando Muslera için, "Onun bile kredisi sınırsız değil" ifadelerini kullandı. İşte o sözler...

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