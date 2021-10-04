04 Ekim 2021, Pazartesi

GALATASARAY

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ - Ahmet Çakar Rizespor - Galatasaray maçını hakemi Ali Palabıyık'ı eleştirdi!

Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray, deplasmanda Rizespor ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 3-2 kazanan sarı kırmızılılar 3 puanı hanesine yazdırırken, karşılaşmadaki hakem performansı oldukça eleştirildi. Maçın hakemi Ali Palabıyık'ı eleştiren Sabah Gazetesi Yazarı Ahmet Çakar, "MHK patronu olsam Ali Palabıyık'a devre arasına kadar maç vermem" ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ - Ahmet Çakar Rizespor - Galatasaray maçını hakemi Ali Palabıyık’ı eleştirdi!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 04.10.2021

Ahmet Çakar: Rize'de Türk hakemliği adına kara bir gece yaşandı. 'Şu takım kollandı, bu takım kollandı' diye bakmayın. Bugün MHK patronu olsam Ali Palabıyık'a devre arasına kadar maç vermem.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ - Ahmet Çakar Rizespor - Galatasaray maçını hakemi Ali Palabıyık’ı eleştirdi!

İlk yarı Rize'nin golünden önce Berkan'a faul var. Formasından çekiliyor, Berkan geride kalıyor, topu kaybediyor ve o top gol oluyor. Palabıyık Ali'den tık yok... VAR'dan da tık yok. Aynı Berkan ikinci yarıda ceza sahasında topu kaptırıyor, o da Rizeli oyuncuyu çekip düşürüyor, haklı olarak penaltı ve kırmızı veriyor ama Berkan soruyor, "Ben çekildim vermedin, ben çektim verdin."

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ - Ahmet Çakar Rizespor - Galatasaray maçını hakemi Ali Palabıyık’ı eleştirdi!

Gelelim asıl fiyaskoya... 8 dakika uzatma vermiş, Rize arka arkaya 3 korner kullanmış, maç bitmiş hâlâ oynatıyor. Bu arada Rize, Galatasaray ceza sahası dışında faul kazanması gerekirken Ali faulü çalmıyor. Diagne alıp gidiyor, rakibinin suratını eliyle itip 2. faulünü yapıyor, sonra topla biraz daha gidiyor, Rize sol bekini boynundan tutup atıyor. Ortalıyor ve G.Saray'ın golü geliyor. Yani G.Saray'ın golünden önce en az 3 faul var. Sözüm ona VAR sistemi var. Yazıklar olsun.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ - Ahmet Çakar Rizespor - Galatasaray maçını hakemi Ali Palabıyık’ı eleştirdi!

FENERBAHÇE KASIMPAŞA MAÇI
"SIFIR HATAYLA YÖNETTİ"
Ahmet Çakar: Fenerbahçe, Kasımpaşa karşısında iyi oynamadı. Çok garip Vitor Pereira'nın yaratıcı değil, kaleye çabuk giden oyuncularla oynamak gibi bir arzusu var. İlk yarı Fenerbahçe skor avantajı yakaladı. Berisha vurdu, top Tarkan'ın ayağına çarptı, yükseklik kazandı ve gol oldu. Devre biterken de Gustavo ikinci golü attı. Ama bu yarıya baktığımızda Kasımpaşa rahat gelmeye başlamıştı.


SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ - Ahmet Çakar Rizespor - Galatasaray maçını hakemi Ali Palabıyık’ı eleştirdi!

Çok net pozisyonları olmasa da Fenerbahçe'nin daha önceki maçlarında gördüğümüz rakibinin kafasını kaldırtmama özelliği azalmıştı. İkinci yarı çok kötüydü Fenerbahçe adına. Rakip Kasımpaşa her türlü geldi. Kendilerini umutlandıran golü de attılar ama puanı alamadılar. Aslında hafta içi oynanan Avrupa maçlarından sonra bu tür galibiyetler futbol kötü de olsa çok önemli. Sonuçta Fenerbahçe liderliği aldı ama futbolu sezon başındaki futbolu değil. Hakem Atilla Karaoğlan'ı çok beğendim. Sıfır hataya yakın maç yönetti. Kartlarını doğru kullandı. Başarılıydı.

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