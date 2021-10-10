10 Ekim 2021, Pazar

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GALATASARAY HABERİ: Zamalek cephesinden flaş Mostafa Mohamed açıklaması!

Galatasaray'ın Mısırlı santrforu Mostafa Mohamed'in geleceği merak konusu. Sarı kırmızılı kulübün oyuncuyu takımda tutmak için aralık ayına kadar satın alma opsiyonunu kullanması gerekiyor. Bir yandan Mohamed'in kulübü Zamalek cephesinden de Mısır basınına flaş bir açıklama geldi. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)

GALATASARAY HABERİ: Zamalek cephesinden flaş Mostafa Mohamed açıklaması!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 10.10.2021 Giriş Tarihi: 10.10.2021

Mısır basını, Galatasaray'ın satın alma opsiyonunu henüz kullanmadığı Mostafa Mohamed'i eski kulübü Zamalek'in geri almak için girişimlerde bulunduğunu duyurdu.

GALATASARAY HABERİ: Zamalek cephesinden flaş Mostafa Mohamed açıklaması!

Kulübün bir yöneticisi, Mısır basınına yaptığı açıklamada, "Galatasaray'ın satın alma opsiyonunu kullanmak için 1 Aralık'a kadar zamanı var. Oyuncuya Avrupa'dan teklifl er var. Ancak biz bu opsiyonun kullanılmaması halinde Mostafa Mohamed'i kadromuzda tutmak istiyoruz.
" dedi.

GALATASARAY HABERİ: Zamalek cephesinden flaş Mostafa Mohamed açıklaması!

Mostafa Mohamed, bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 14 resmi maçta 2 gol, 1 asistlik bir performans sergiledi.

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