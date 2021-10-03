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GALATASARAY HABERLERİ | Rizespor - Galatasaray maçında dikkat çeken an! Tabela değişmedi

Maç sonu dikkat çeken an! Tabela değişmedi
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 03.10.2021 Giriş Tarihi: 03.10.2021

Son dakika spor haberleri: Süper Lig'in 8. haftasında Çaykur Rizespor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar, rakibini uzatma dakikalarında bulduğu golle 3-2 mağlup ederken, maç sonu skor tabelası 2-2 olarak yansıdı. İşte o an... (GS spor haberi)

Süper Lig'in 8. haftasında Çaykur Rizespor ile Galatasaray, Çaykur Didi Stadyumu'nda kozlarını paylaştı.

Sarı-kırmızılılar, tam 5 golün atıldığı ve hakem Ali Palabıyık'ın kararlarının tartışıldığı maçta rakibini 90+11. dakikada Olimpiu Morutan'ın attığı golle 3-2 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı.

Maç sonu ise dikkat çeken bir an yaşandı. Morutan'ın golünün ardından hakem Ali Palabıyık, bitiş düdüğünü çalarken tabelada sonuç değiştirilmedi ve maç sonucu 2-2 olarak yansıtıldı.

İşte o görüntü:

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