03 Ekim 2021, Pazar

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Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın Çaykur Rizespor'a attığı 2. golde ofsayt var mı? İşte o anlar

G.Saray’ın 2. golünde ofsayt var mı? İşte o anlar
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 03.10.2021

Süper Lig'in 8. haftasında oynanan Çaykur Rizespor - Galatasaray maçında, sarı kırmızılılar, zorlu rakibi 3-2 mağlup etti. Müsabaka sonrası Galatasaray'ın Mostafa Mohamed ile bulduğu 2. golde ofsayt olup olmadığı tartışıldı. İşte o anlar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray, Süper Lig'in 8. haftasında Çaykur Rizespor'u 3-2 mağlup ederken, sarı kırmızılıların 2. golünde ofsayt itirazları geldi.

Müsabakanın 75. dakikasında Mostafa Mohamed ile Galatasaray gol bulmuş ancak Rizesporlular itiraz etmişti.

İŞTE O ANLAR

(GÖRÜNTÜ BEIN SPORTS'TAN ALINMIŞTIR)

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