Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray, deplasmanda Çaykur Rizespor'a konuk oldu. Mücadele sarı kırmızılı takımın 3-2'lik üstünlüğüyle sona erdi. Özellikle son bölümü nefesleri kesen karşılaşmanın ardından Galatasaray Başkanı Burak Elmas, sosyal medya hesabından bir yazı yayınladı. Elmas, "Mücadelesinin bedeli ne olursa olsun sporda rekabeti sahaya indirmekte kararlıyız" ifadelerini kullandı.

Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray, deplasmanda Çaykur Rizespor'a konuk oldu. Mücadele sarı kırmızılı takımın 3-2'lik üstünlüğüyle sona erdi. Özellikle son bölümü nefesleri kesen karşılaşmanın ardından Galatasaray Başkanı Burak Elmas, sosyal medya hesabından bir yazı yayınladı. Elmas, "Mücadelesinin bedeli ne olursa olsun sporda rekabeti sahaya indirmekte kararlıyız" ifadelerini kullandı.

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