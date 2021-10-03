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SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ - Burak Elmas Rizespor maçının ardından açıkladı! "Bedeli ne olursa olsun..."

Burak Elmas’tan maç sonu flaş sözler! Bedeli ne olursa olsun...
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 03.10.2021 Giriş Tarihi: 03.10.2021

Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray, deplasmanda Çaykur Rizespor'a konuk oldu. Mücadele sarı kırmızılı takımın 3-2'lik üstünlüğüyle sona erdi. Özellikle son bölümü nefesleri kesen karşılaşmanın ardından Galatasaray Başkanı Burak Elmas, sosyal medya hesabından bir yazı yayınladı. Elmas, "Mücadelesinin bedeli ne olursa olsun sporda rekabeti sahaya indirmekte kararlıyız" ifadelerini kullandı.

Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray, deplasmanda Çaykur Rizespor'a konuk oldu. Mücadele sarı kırmızılı takımın 3-2'lik üstünlüğüyle sona erdi. Özellikle son bölümü nefesleri kesen karşılaşmanın ardından Galatasaray Başkanı Burak Elmas, sosyal medya hesabından bir yazı yayınladı. Elmas, "Mücadelesinin bedeli ne olursa olsun sporda rekabeti sahaya indirmekte kararlıyız" ifadelerini kullandı.

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