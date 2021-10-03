Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray, deplasmanda Çaykur Rizespor'a konuk oldu. Sarı kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim'in Rizespor'un kaydettiği beraberlik golü sonrası oldukça sinirlendi. Terim, Karadeniz temsilcisinin attığı golde faul bekledi. İşte o anlar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Süper Lig'de heyecan 8. hafta mücadeleleri ile sürüyor. Haftanın kapanış mücadelesinde Karadeniz ekibi Çaykur Rizespor'a konuk olan Galatasaray mücadelenin henüz 5. dakikasında Mostafa Mohamed'in attığı golle öne geçse de golden 12 dakika sonra Çaykur Rizespor'un beraberlik golüne engel olamadı.

Pohjanpalo'un attığı gol sonrası Sarı-Kırmızılı cepheden golden önce faul olduğuna dair yoğun itirazlar yükselirken, Fatih Terim'in saha kenarında oldukça gergin olduğu göründü.

İşte o anlar...

Görüntüler Bein Sports'tan alınmıştır

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