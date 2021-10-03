Son dakika spor haberi: Çaykur Rizespor - Galatasaray maçı sonrası Fatih Terim'den galibiyet açıklaması!
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Süper Lig'in 8. haftasında oynanan Çaykur Rizespor maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Terim, "Maçın hikayesini herkes kendine göre anlatabilir. Ama bana göre bugün Galatasaray çok önemli sinyaller verdi. Galatasaray budur. Galatasaray reaksiyon gösterir, karakter koyar." dedi. İşte o sözler... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Çaykur Rizespor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.
İŞTE O SÖZLER;
"Haftaya gidelim, Göztepe, sonrası Perşembe günü Marsilya'da aşağı yukarı 108 dakika oynayan bir Galatasaray, oradan bitirdiği anda maça 72 saat var. Sabah 6:32'de teker koydu uçak, belki çocuklar yatmadı, ertesi gün bir idmanla buraya geldik."
Yağmur, hava değişiklikleri, aleyhine olabilecek her şeye rağmen 10 kişiyle 3-2 kazanıyorsa ortaya bir karakter koymuş demektir. Oyuncularımı canı gönülden kutluyorum. 11'de 11 iken de iyiydik, birçok gol kaçırdık, daha önce sonucu alabilirdik.
Maçın hikayesini herkes kendine göre anlatabilir. Ama bana göre bugün Galatasaray çok önemli sinyaller verdi. Galatasaray budur. Galatasaray reaksiyon gösterir, karakter koyar.
Bugün özellikle Babel'e iyi bakmak lazım. Oynamadığı kadar iyi oynadı. Ömer yaptığımız değişikliğin doğruluğunu gösterdi. Diagne de hiç problem göstermeden oyuna girdi görevini yaptı.
Berkan çok üzüldü. Biz oyuncularımızı sadece iyi zamanlarında alkışlayıp onların yanında olmuyoruz. Berkan gibi gençlerin yaptıkları her hatada biz yanındayız. O hatanın sorumluluğunu da biz alırız."
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