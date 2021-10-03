Ç. Rizespor - Galatasaray canlı anlatım (Çaykur Rizespor Galatasaray canlı izle)
Süper Lig'in 8. haftasında heyecan devam ediyor. Galatasaray, Rizespor ile deplasmanda karşılaşıyor. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan müsabakayı Ali Palabıyık yönetiyor. Zorlu müsabakanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray, deplasmanda Rizespor ile kozlarını paylaşıyor. İki takım da kazanarak 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Zorlu mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...
RİZESPOR - GALATASARAY MAÇININ İLK 11'LERİ:
Çaykur Rizespor: Gökhan, Boyd, Holmen, Selim Ay, Cemali, Djokovic, Dabo, Umar, Boldrin, Sabo, Pohjanpalo.
Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Alpaslan, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Cicaldau, Feghouli, Babel, Mohamed.
RİZESPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Rizespor - Galatasaray maçı bugün 19:00'da bailadı ve beIN Sports 1'de canlı yayınlanıyor.
RİZESPOR'DA 6 EKSİK!
Sakatlıkları bulunan Gökhan Gönül, Mozango, Ronaldo Mendes ve Bainao idmana katılmadı. Yasin Pehlivan ve Remy ise takımdan ayrı fizyoterapist eşliğinde çalıştı.
GALATASARAY'DA 4 EKSİK!
Galatasaray'da Arda Turan, Marcao, Sacha Boey ve Oğulcan Çağlayan kamp kadrosuna dahil edilmedi. Sarı-kırmızılı takımın Çaykur Rizespor maçı kamp kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:
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