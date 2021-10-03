03 Ekim 2021, Pazar

GALATASARAY

Ç. Rizespor - Galatasaray canlı anlatım (Çaykur Rizespor Galatasaray canlı izle)

Ç. Rizespor - Galatasaray | CANLI
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 03.10.2021 Giriş Tarihi: 03.10.2021

Süper Lig'in 8. haftasında heyecan devam ediyor. Galatasaray, Rizespor ile deplasmanda karşılaşıyor. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan müsabakayı Ali Palabıyık yönetiyor. Zorlu müsabakanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray, deplasmanda Rizespor ile kozlarını paylaşıyor. İki takım da kazanarak 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Zorlu mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

RİZESPOR - GALATASARAY MAÇININ İLK 11'LERİ:

Çaykur Rizespor: Gökhan, Boyd, Holmen, Selim Ay, Cemali, Djokovic, Dabo, Umar, Boldrin, Sabo, Pohjanpalo.

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Alpaslan, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Cicaldau, Feghouli, Babel, Mohamed.

RİZESPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Rizespor - Galatasaray maçı bugün 19:00'da bailadı ve beIN Sports 1'de canlı yayınlanıyor.

RİZESPOR'DA 6 EKSİK!

Sakatlıkları bulunan Gökhan Gönül, Mozango, Ronaldo Mendes ve Bainao idmana katılmadı. Yasin Pehlivan ve Remy ise takımdan ayrı fizyoterapist eşliğinde çalıştı.

GALATASARAY'DA 4 EKSİK!

Galatasaray'da Arda Turan, Marcao, Sacha Boey ve Oğulcan Çağlayan kamp kadrosuna dahil edilmedi. Sarı-kırmızılı takımın Çaykur Rizespor maçı kamp kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

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