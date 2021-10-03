03 Ekim 2021, Pazar

GALATASARAY

11'ler belli oldu! Rizespor - Galatasaray maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? (GS MAÇI CANLI SKOR)

G.Saray’ın Rizespor maçı 11’i belli oldu!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 03.10.2021 Giriş Tarihi: 03.10.2021

Süper Lig'in 8. haftasında heyecan devam ediyor. Galatasaray, Rizespor ile deplasmanda karşılaşacak. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak müsabakayı Ali Palabıyık yönetecek. Maçın VAR hakemi olarak Abdulkadir Bitigen görev alacak. Rizespor - Galatasaray maçının 11'i de belli oldu. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Rizespor - Galatasaray maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

RİZESPOR - GALATASARAY MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN!

Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray, deplasmanda Rizespor ile kozlarını paylaşacak. İki takım da kazanarak 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Peki, Rizespor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte karşılaşmaya dair tüm bilgiler...

RİZESPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Rizespor - Galatasaray maçı 3 Ekim Pazar günü saat 19:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

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RİZESPOR - GALATASARAY MAÇININ HAKEMİ KİM?

Rizespor ile Galatasaray arasında oynanacak mücadeleyi hakem Ali Palabıyık yönetecek. Palabıyık'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Mustafa Sönmez yapacak. Dördüncü hakemlik görevini ise Sarper Barış Saka üstlenecek.

RİZESPOR - GALATASARAY MAÇININ 11'LERİ

İLK 11'LER

Çaykur Rizespor: Gökhan, Boyd, Holmen, Selim Ay, Cemali, Djokovic, Dabo, Umar, Boldrin, Sabo, Pohjanpalo.

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Alpaslan, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Cicaldau, Feghouli, Babel, Mohamed.

RİZESPOR'DA 6 EKSİK!

Sakatlıkları bulunan Gökhan Gönül, Mozango, Ronaldo Mendes ve Bainao idmana katılmadı. Yasin Pehlivan ve Remy ise takımdan ayrı fizyoterapist eşliğinde çalıştı.

GALATASARAY'DA 4 EKSİK!

Galatasaray'da Arda Turan, Marcao, Sacha Boey ve Oğulcan Çağlayan kamp kadrosuna dahil edilmedi. Sarı-kırmızılı takımın Çaykur Rizespor maçı kamp kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Taylan Antalyalı, Alpaslan Öztürk, Patrick van Aanholt, Kerem Aktürkoğlu, Ryan Babel, Mustafa Muhammed, Gustavo Assunçao, İsmail Çipe, Ömer Bayram, Olimpiu Morutan, Berkan Kutlu, Victor Nelsson, Christian Luyindama, Alexandru Cicaldau, Aytaç Kara, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Halil Dervişoğlu, Sofiane Feghouli, Mbaye Diagne, Fatih Öztürk.

MAÇIN VAR HAKEMİ BELLİ OLDU!

Rizespor ile Galatasaray arasında oynanacak maçın VAR hakemi Abdulkadir Bitigen oldu.

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