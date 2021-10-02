GALATASARAY HABERLERİ- Galatasaray'da sorun ne? İşte gerçekler... (Spor haberleri)

Ayrıca çok adamla gol arandığı için konta ataklar ve geçiş hücumları ile kalesinde goller görüyor. Ancak Avrupa'da senaryo değişiyor. Galatasaray topu ayağında tutan değil, geride bekleyen ve geçiş hücumları ile gol arayan takım kimliğine bürünüyor. Sarı-Kırmızılılar bu kimliği yüksek enerji ile birleştirince ortaya Avrupa'daki başarılı tablo çıkıyor.