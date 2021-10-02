02 Ekim 2021, Cumartesi

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GALATASARAY HABERLERİ- Galatasaray'da sorun ne? İşte gerçekler... (Spor haberleri)

Süper Lig'de geride kalan 7 haftada 11 puan toplayan Galatasaray'da, Avrupa'da elde edilen başarıı lige yansımamaya devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda son oynanan Marsilya maçındaki oyun istikrarı ise göz doldurmuştu. Peki, Galatasaray'ın Süper Lig ve Avrupa'daki performansı neden farklı? İşte yanıtı... (GS spor haberleri)

GALATASARAY HABERLERİ- Galatasaray’da sorun ne? İşte gerçekler... Spor haberleri
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 02.10.2021

Peki Galatasaray'ın lig ve Avrupa performansı neden gece ve gündüz kadar farkediyor. Sarı-Kırmızılılar, Avrupa'da neleri yapıp, Türkiye'de yapamıyor. Takvim'in haberine göre; işte Galatasaray'ın iki farklı performansının altında yatan 3 gerçek:

GALATASARAY HABERLERİ- Galatasaray’da sorun ne? İşte gerçekler... Spor haberleri

1- Galatasaray, Marsilya karşısındaki 11'de Muslera ve Van Aanholt dışındaki 9 ismin yaş ortalaması sadece 22'ydi. Sarı-Kırmızılılar, Lazio karşısında da aynı kadroyla mücadele etmişti.

GALATASARAY HABERLERİ- Galatasaray’da sorun ne? İşte gerçekler... Spor haberleri

Takımdaki oyuncuların büyük bölümü ilk kez böylesine önemli bir platformda sahneye çıkıyor. Bu da Avrupa maçlarında genç futbolculara ekstra motivasyon sağlıyor. Ayrıca Galatasaray'ı bir basamak olarak görüp 5 büyük lige gitmek isteyen bazı isimler de Avrupa maçlarını fırsata çevirmek isteyince performansları yükseliyor.

GALATASARAY HABERLERİ- Galatasaray’da sorun ne? İşte gerçekler... Spor haberleri

2-Galatasaray'ı ligde rakiplerinden ayıran en önemli özelliklerin başında gençlik ve enerji geliyor. Ancak Sarı-Kırmızılılar özellikle Beşiktaş ve Trabzonspor'la kıyaslandığında hücum organizasyonu konusunda oldukça eksik kalıyor. Galatasaray ligde kendisine kapanan takımlara karşı hücum etmekte ve organize olmakta zorlanıyor.

GALATASARAY HABERLERİ- Galatasaray’da sorun ne? İşte gerçekler... Spor haberleri

Ayrıca çok adamla gol arandığı için konta ataklar ve geçiş hücumları ile kalesinde goller görüyor. Ancak Avrupa'da senaryo değişiyor. Galatasaray topu ayağında tutan değil, geride bekleyen ve geçiş hücumları ile gol arayan takım kimliğine bürünüyor. Sarı-Kırmızılılar bu kimliği yüksek enerji ile birleştirince ortaya Avrupa'daki başarılı tablo çıkıyor.

GALATASARAY HABERLERİ- Galatasaray’da sorun ne? İşte gerçekler... Spor haberleri

3-Marcao, Galatasaray için tam anlamıyla kilit bir isim. Onun varlığı 4-5 futbolcunun performansını birden yukarıya çekiyor. Brezilyalı yıldızla beraber Nelsson da çok farklı bir stopere dönüşüyor. Marcao ayrıca oyun kurma yeteneği ile hem iki beki hem de önündeki orta alan oyuncularını rahatlatıyor.

GALATASARAY HABERLERİ- Galatasaray’da sorun ne? İşte gerçekler... Spor haberleri

Bu nedenle Sarı-Kırmızılılar'ın Avrupa'daki farklı görüntüsünün altındaki en önemli nedenlerden birisi Marcao'nun varlığı. Genç stoperin cezasının bitmesi sonrası Galatasaray'ın lig performansında da gözle görülür bir yükseliş yaşanacaktır.

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