02 Ekim 2021, Cumartesi

GALATASARAY

Marsilya Galatasaray maçının ardından Jorge Sampaoli: Maç oynanmamalıydı

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Marsilya ile 0-0 berabere kaldığı maçın ardından Fransız ekibinin teknik direktörü Jorge Sampaoli açıklamalarda bulundu. Sampaoli, "Şiddete karşı örnek olacak cezalara ihtiyacımız var. Bence maç oynanmamalıydı. Böyle büyük şiddet olaylarının olduğu maçları oynatırsak, bunlara alıştırırız, bir alışkanlığa dönüştürürüz. Patlayan bombalar vardı. Tribünler, oyundan daha mı önemli. " ifadelerinde bulundu. | Son dakika spor haberleri

Marsilya Galatasaray maçının ardından Jorge Sampaoli: Maç oynanmamalıydı
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 02.10.2021 Giriş Tarihi: 02.10.2021

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Galatasaray E Grubu'ndaki ikinci maçında Fransız ekibi Marsilya'ya konuk olmuş, 0-0 biten karşılaşma sonunda Fransa'dan 1 puanla dönen Sarı-Kırmızılılar, gruptaki liderliğini sürdürmüştü.

Marsilya Galatasaray maçının ardından Jorge Sampaoli: Maç oynanmamalıydı

Yaşanan olaylar maça damga vururken, karşılaşma UEFA'nın yüksek risk grubuna girmişti. İki takımın da ateşli taraftarlarının karşı karşıya gelmemesi için stat dışında önlemler alınmıştı. Ancak gün boyunca işler hiç de tahmin edildiği gibi gitmedi.

Marsilya Galatasaray maçının ardından Jorge Sampaoli: Maç oynanmamalıydı

Sokaklarda Galatasaraylı ve Marsilyalı taraftarlar hep birlikte tezahüratlar yapıyordu. Ancak statta işler değişti. Marsilya'nın holigan taraftarları rakip tribüne yaklaşıp Galatasaraylıları kızdıracak bayraklar açtılar.

Marsilya Galatasaray maçının ardından Jorge Sampaoli: Maç oynanmamalıydı

POLİS OLAYLARI TIRMANDIRDI
Sarı-kırmızılı tribünler hareketlendi. Taraftar grupları birbirlerinin üzerine meşale attılar. Fransız polisi de biber gazı sıkarak olayların ateşini tırmandırdı. Marsilya tribünleri bu sırada ellerinde terör örgütünün bayraklarının bulunduğu çeşitli flamaları açarak Galatasaray taraftarını kızdırmayı südürdü.

Marsilya Galatasaray maçının ardından Jorge Sampaoli: Maç oynanmamalıydı

Teknik direktör Fatih Terim ve kaptan Fernando Muslera'nın devreye girmesiyle Galatasaray tribünü sakinleşirken Marsilya'da da Dimitri Payet kendi taraftarıyla konuştu. Maç 7 dakikalık ara sonrası başladı.

Marsilya Galatasaray maçının ardından Jorge Sampaoli: Maç oynanmamalıydı

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Marsilya Teknik Direktörü Jorge Sampaoli, karşılaşmanın ardından maçta yaşanan olaylara tepki gösterdi.

Marsilya Galatasaray maçının ardından Jorge Sampaoli: Maç oynanmamalıydı

Olayları Galatasaray taraftarlarının çıkardığını öne süren Arjantinli hoca, "Kamerada görünen korkunun dışında, bu kadar Türk taraftarın gelip bu olayları provoke etmesinin nedenini anlayamadık. Gerçekten garip. Şovu izlemek yerine şov mu yapmak istiyorlar?" dedi.

Marsilya Galatasaray maçının ardından Jorge Sampaoli: Maç oynanmamalıydı

Karşılaşmanın gerginlik sonrasında devam etmemesi gerektiğini söyleyen Sampaoli, "Şiddete karşı örnek olacak cezalara ihtiyacımız var. Bence maç oynanmamalıydı. Böyle büyük şiddet olaylarının olduğu maçları oynatırsak, bunlara alıştırırız, bir alışkanlığa dönüştürürüz. Patlayan bombalar vardı. Tribünler, oyundan daha mı önemli."

Marsilya Galatasaray maçının ardından Jorge Sampaoli: Maç oynanmamalıydı

"Karar verecek olan ben değilim ancak dün yaşananlar bence utanç duyulacak şeylerdi ve futbolun kesinlikle dışındaydı" ifadelerini kullandı.

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