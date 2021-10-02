Marsilya Galatasaray maçının ardından Jorge Sampaoli: Maç oynanmamalıydı

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Marsilya ile 0-0 berabere kaldığı maçın ardından Fransız ekibinin teknik direktörü Jorge Sampaoli açıklamalarda bulundu. Sampaoli, "Şiddete karşı örnek olacak cezalara ihtiyacımız var. Bence maç oynanmamalıydı. Böyle büyük şiddet olaylarının olduğu maçları oynatırsak, bunlara alıştırırız, bir alışkanlığa dönüştürürüz. Patlayan bombalar vardı. Tribünler, oyundan daha mı önemli. " ifadelerinde bulundu. | Son dakika spor haberleri

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Galatasaray E Grubu'ndaki ikinci maçında Fransız ekibi Marsilya'ya konuk olmuş, 0-0 biten karşılaşma sonunda Fransa'dan 1 puanla dönen Sarı-Kırmızılılar, gruptaki liderliğini sürdürmüştü.

Yaşanan olaylar maça damga vururken, karşılaşma UEFA'nın yüksek risk grubuna girmişti. İki takımın da ateşli taraftarlarının karşı karşıya gelmemesi için stat dışında önlemler alınmıştı. Ancak gün boyunca işler hiç de tahmin edildiği gibi gitmedi.

Sokaklarda Galatasaraylı ve Marsilyalı taraftarlar hep birlikte tezahüratlar yapıyordu. Ancak statta işler değişti. Marsilya'nın holigan taraftarları rakip tribüne yaklaşıp Galatasaraylıları kızdıracak bayraklar açtılar.

POLİS OLAYLARI TIRMANDIRDI

Sarı-kırmızılı tribünler hareketlendi. Taraftar grupları birbirlerinin üzerine meşale attılar. Fransız polisi de biber gazı sıkarak olayların ateşini tırmandırdı. Marsilya tribünleri bu sırada ellerinde terör örgütünün bayraklarının bulunduğu çeşitli flamaları açarak Galatasaray taraftarını kızdırmayı südürdü.

Teknik direktör Fatih Terim ve kaptan Fernando Muslera'nın devreye girmesiyle Galatasaray tribünü sakinleşirken Marsilya'da da Dimitri Payet kendi taraftarıyla konuştu. Maç 7 dakikalık ara sonrası başladı.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Marsilya Teknik Direktörü Jorge Sampaoli, karşılaşmanın ardından maçta yaşanan olaylara tepki gösterdi.

Olayları Galatasaray taraftarlarının çıkardığını öne süren Arjantinli hoca, "Kamerada görünen korkunun dışında, bu kadar Türk taraftarın gelip bu olayları provoke etmesinin nedenini anlayamadık. Gerçekten garip. Şovu izlemek yerine şov mu yapmak istiyorlar?" dedi.