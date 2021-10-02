GALATASARAY HABERLERİ - Victor Nelsson’a İtalyan kancası!

DERBİDE BERABER OLACAKLAR

Şimdi bu ikilinin Süper Lig'de bir araya gelmesi bekleniyor. Marcao'nun iki maç daha cezası var. Rizespor ve Konyaspor sınavlarını kaçıracak olan Brezilyalı futbolcu, 10. haftadaki Beşiktaş derbisinde yeniden Nelsson'un partneri olacak. Terim, bu ikili bir araya geldikten sonra ligde de çıkış yakalayacaklarını düşünüyor.

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