02 Ekim 2021, Cumartesi

GALATASARAY

GALATASARAY HABERLERİ - Victor Nelsson'a İtalyan kancası!

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'a sezon başında transfer olan Nelsson sergilediği futbolla göz dolduruyor. 22 yaşındaki futbolcuyu İtalya Serie A takımlarından Fiorentina'nın yakın takipe aldığı iddia edildi. İşte transferdeki son detaylar... (GS spor haberleri)

GALATASARAY HABERLERİ - Victor Nelsson’a İtalyan kancası!
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 02.10.2021

Galatasaray'da Marcao ve Nelsson ikilisinin uyumu, teknik heyetin yüzünü güldürüyor. Süper Lig'de Marcao'nun aldığı ceza sebebiyle birlikte oynayamayan ikili, Avrupa Ligi'nde hem Lazio hem de Marsilya maçlarında kusursuza yakın bir performans ortaya koydu. 25 yaşındaki Marcao ve 22 yaşındaki Nelsson'un birlikte sergiledikleri tablo, gelecek için de sarı kırmızılı camiayı ümitlendiriyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Victor Nelsson’a İtalyan kancası!

FIORENTINA NELSSON'U TAKİBE ALDI

Marcao'ya uzun süredir başta Roma olmak üzere Avrupa kulüplerinin ilgisi vardı. Milliyet'in haberine göre bu defa da İtalyan ekibi Fiorentina'nın yeni transfer Nelsson'u takibe aldığı öğrenildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Victor Nelsson’a İtalyan kancası!

DERBİDE BERABER OLACAKLAR

Şimdi bu ikilinin Süper Lig'de bir araya gelmesi bekleniyor. Marcao'nun iki maç daha cezası var. Rizespor ve Konyaspor sınavlarını kaçıracak olan Brezilyalı futbolcu, 10. haftadaki Beşiktaş derbisinde yeniden Nelsson'un partneri olacak. Terim, bu ikili bir araya geldikten sonra ligde de çıkış yakalayacaklarını düşünüyor.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Terim düşünceli! G.Saray’da sorun ne? Terim düşünceli! G.Saray'da sorun ne?
Gedson Fernandes ve Kaan Ayhan’dan şok istatistik! Transfer... Gedson Fernandes ve Kaan Ayhan'dan şok istatistik! Transfer...
Sampaoli: Patlayan bombalar vardı Sampaoli: Patlayan bombalar vardı
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör