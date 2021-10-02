GALATASARAY HABERLERİ - Victor Nelsson'a İtalyan kancası!
Son dakika spor haberleri: Galatasaray'a sezon başında transfer olan Nelsson sergilediği futbolla göz dolduruyor. 22 yaşındaki futbolcuyu İtalya Serie A takımlarından Fiorentina'nın yakın takipe aldığı iddia edildi. İşte transferdeki son detaylar... (GS spor haberleri)
Galatasaray'da Marcao ve Nelsson ikilisinin uyumu, teknik heyetin yüzünü güldürüyor. Süper Lig'de Marcao'nun aldığı ceza sebebiyle birlikte oynayamayan ikili, Avrupa Ligi'nde hem Lazio hem de Marsilya maçlarında kusursuza yakın bir performans ortaya koydu. 25 yaşındaki Marcao ve 22 yaşındaki Nelsson'un birlikte sergiledikleri tablo, gelecek için de sarı kırmızılı camiayı ümitlendiriyor.
FIORENTINA NELSSON'U TAKİBE ALDI
Marcao'ya uzun süredir başta Roma olmak üzere Avrupa kulüplerinin ilgisi vardı. Milliyet'in haberine göre bu defa da İtalyan ekibi Fiorentina'nın yeni transfer Nelsson'u takibe aldığı öğrenildi.
DERBİDE BERABER OLACAKLAR
Şimdi bu ikilinin Süper Lig'de bir araya gelmesi bekleniyor. Marcao'nun iki maç daha cezası var. Rizespor ve Konyaspor sınavlarını kaçıracak olan Brezilyalı futbolcu, 10. haftadaki Beşiktaş derbisinde yeniden Nelsson'un partneri olacak. Terim, bu ikili bir araya geldikten sonra ligde de çıkış yakalayacaklarını düşünüyor.
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