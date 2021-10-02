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GALATASARAY

GALATASARAY HABERLERİ - Victor Nelsson'a İtalyan kancası!

G.Saray’ın yıldızına İtalyan kancası!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 02.10.2021 Giriş Tarihi: 02.10.2021

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'a sezon başında transfer olan Nelsson sergilediği futbolla göz dolduruyor. 22 yaşındaki futbolcuyu İtalya Serie A takımlarından Fiorentina'nın yakın takipe aldığı iddia edildi. İşte transferdeki son detaylar... (GS spor haberleri)

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