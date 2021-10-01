GALATASARAY HABERLERİ: Fatih Terim'in prensine İtalyan kancası! (Spor haberleri)

Önümüzdeki Milli arada Romanya Milli Takımı forması da giyecek olan Morutan'ın yükselen değeri, Sarı-Kırmızılılar'ın doğru bir yatırım yaptığına şimdiden işaret ediyor. Ancak Rumen oyuncunun dün gece Marsilya karşısındaki performansı, vasatı aşamadı. Buna rağmen temsilcilerin Morutan'ı takibi sürdüreceği öğrenildi.

DİĞER

GALATASARAY HABERLERİ