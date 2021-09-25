Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Fatih Terim'den yeni kural!
süper Lig'in ilk 6 haftasını 2 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyetle kapatan Galatasaray, topladığı 8 puanla 11. sırada yer aldı. Galibiyet serisine başlamak isteyen Cimbom, hata yapmak istemezken, teknik direktör Fatih Terim'den futbolculara uyarı geldi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray (GS haberi)
Transfer döneminde gençleşen Galatasaray, Avrupa'da Lazio'yu 1-0 yenerken koşu mesafesinde 118 km'yi zorlamıştı. Sabah'ın haberine göre; Alanyaspor maçında 114 km koşan sarıkırmızılılarda Berkan, Cicaldau ve Halil'in yokluğu Kayseri deplasmanında hissedildi. 105.2 km ile Kayserispor'un gerisinde kalan Galatasaray'da 10 km koşu mesafesini geçen tek isim 11 km ile yeni transfer Assunçao oldu. Brezilyalı ön liberoyu takım içinde 9.8 km ile Yedlin takip ederken, Nelsson 9.7 ve Alpaslan 9.4 km koştu.
CICALDAU&HALİL 11'E DÖNÜYOR
Terim, sahada 90 dakika kalan oyuncularından koşu mesafesinde 10 km'nin altında kalmamalarını istedi. Yarın Göztepe maçına tempolu ve önde baskılı başlamayı planlayan Terim, galibiyetin şifresini hareketli oyun olarak görüyor. Koşu mesafesinde 13 km'yi zorlayan Berkan da ilk 11'e dönüyor. Gol bölgelerine sürpriz koşular yapan Cicaldau ise formasını temposuz oynayan Feghouli'den geri alacak. Forvette Mohamed'in yerine tercih edilecek Halil Dervişoğlu da hücum presi başlatan isim olacak.
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