UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Galatasaray, E Grubu'ndaki ikinci karşılaşmasında deplasmanda Marsilya'ya konuk oldu. Mücadelenin 75. dakikasında Marsilya, Mattéo Guendouzi'nin yerde kalmasıyla penaltı kazandı. VAR müdahalesi sonrası karar iptal edildi.

Müsabakanın hakemi penaltı kararı sonrası VAR tarafından uyarıldı. Pozisyonun tekrarını izleyen maçın hakemi, kararını iptal etti.

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