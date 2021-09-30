01 Ekim 2021, Cuma

GALATASARAY

Son dakika spor haberi: Marsilya Galatasaray maçında penaltı VAR'dan döndü!

Önce penaltı sonra iptal! VAR’ı izledi karar değiştirdi
GALATASARAY
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 01.10.2021 Giriş Tarihi: 30.09.2021

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Galatasaray, E Grubu'ndaki ikinci maçında deplasmanda Marsilya'ya konuk oldu. Mücadelenin 75. dakikasında Marsilya, Mattéo Guendouzi'nin yerde kalmasıyla penaltı kazandı. VAR müdahalesi sonrası karar iptal edildi. İşte o pozisyon... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Galatasaray, E Grubu'ndaki ikinci karşılaşmasında deplasmanda Marsilya'ya konuk oldu. Mücadelenin 75. dakikasında Marsilya, Mattéo Guendouzi'nin yerde kalmasıyla penaltı kazandı. VAR müdahalesi sonrası karar iptal edildi.

Müsabakanın hakemi penaltı kararı sonrası VAR tarafından uyarıldı. Pozisyonun tekrarını izleyen maçın hakemi, kararını iptal etti.

İŞTE O POZİSYON:

GÖRÜNTÜLER EXXEN'DEN ALINMIŞTIR

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
G.Saray Fransa’dan puanla döndü! G.Saray Fransa'dan puanla döndü!
Aslan liderliği bırakmadı! İşte güncel puan durumu Aslan liderliği bırakmadı! İşte güncel puan durumu
G.Saray’da şok sakatlık! Oyuna devam edemedi G.Saray'da şok sakatlık! Oyuna devam edemedi
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör