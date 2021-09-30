30 Eylül 2021, Perşembe
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Yaklaşık 1 aydır sakatlığı bulunan ve hazır hale gelerek Marsilya maçının kadrosuna giren Boey, maça ilk 11'de başladı. Dakikalar 65'i gösterdiğinde Boey sakatlanarak kendisini yere bıraktı.
Boey'in sakatlığının ardından ise oyuna aynı dakika Yedlin oyuna girdi.
Marsilya Galatasaray maçında Sacha Boey sakatlanarak oyundan çıktı
Son dakika spor haberleri: Galatasaray UEFA Avrupa Ligi 2. maçında Marsilya'ya konuk oldu. Sarı-kırmızılılarda Sacha Boey mücadelenin 65. dakikasında sakatlanarak yerini Yedlin'e bıraktı. (GS spor haberleri)
Galatasaray'ın Marsilya ile karşı karşıya geldiği maçın 65. dakikasında Sacha Boey sakatlık geçirdi.
Yaklaşık 1 aydır sakatlığı bulunan ve hazır hale gelerek Marsilya maçının kadrosuna giren Boey, maça ilk 11'de başladı. Dakikalar 65'i gösterdiğinde Boey sakatlanarak kendisini yere bıraktı.
Boey'in sakatlığının ardından ise oyuna aynı dakika Yedlin oyuna girdi.
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