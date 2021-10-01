01 Ekim 2021, Cuma

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GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray liderliği bırakmadı! İşte UEFA Avrupa Ligi E Grubu'ndaki güncel puan durumu

Aslan liderliği bırakmadı! İşte güncel puan durumu
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 01.10.2021 Giriş Tarihi: 01.10.2021

Son dakika Galatasaray haberleri: UEFA Avrupa Ligi E Grubu'ndaki ikinci maçında Marsilya deplasmanına konuk olan Galatasaray, rakibiyle golsüz berabere kalarak 1 puanı hanesine yazdırdı. Gruptaki bir diğer maçtaysa Lazio, sahasında Lokomotiv Moskova'yı 2-0 mağlup etti. İşte UEFA Avrupa Ligi E Grubu'ndaki güncel puan durumu... (GS spor haberi)

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan ikinci hafta maçlarıyla devam etti. E Grubu'nda mücadele eden temsilcimiz Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Marsilya ile 0-0 berabere kalarak Fransa'dan 1 puanla döndü. Gruptaki diğer maçtaysa Lazio, evinde Lokomotiv Moskova'yı 2-0 mağlup ederek ilk galibiyetini aldı.

İşte E Grubu'nda güncel puan durumu:

1- GALATASARAY: 4
2- LAZIO: 3
3- MARSİLYA: 2
4- LOKOMOTIV MOSKOVA: 1

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