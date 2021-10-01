GALATASARAY HABERLERİ

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan ikinci hafta maçlarıyla devam etti. E Grubu'nda mücadele eden temsilcimiz Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Marsilya ile 0-0 berabere kalarak Fransa'dan 1 puanla döndü. Gruptaki diğer maçtaysa Lazio, evinde Lokomotiv Moskova'yı 2-0 mağlup ederek ilk galibiyetini aldı.

İşte E Grubu'nda güncel puan durumu:

1- GALATASARAY: 4

2- LAZIO: 3

3- MARSİLYA: 2

4- LOKOMOTIV MOSKOVA: 1

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