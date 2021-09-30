30 Eylül 2021, Perşembe

GALATASARAY

Marsilya-Galatasaray maçı öncesi Cimbom'dan paylaşım!

G.Saray’dan Marsilya maçı öncesi paylaşım!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 30.09.2021

UEFA Avrupa Ligi E Grubu 2. maçında temsilcimiz Galatasaray deplasmanda Marsilya'ya konuk olacak. Mücadele öncesinde sarı-lacivertlilerden paylaşım geldi. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

UEFA Avrupa Ligi E Grubu maçında Galatasaray, deplasmanda Marsilya ile karşılaşacak. Sarı kırmızılılar, karşılaşma öncesi bir paylaşım yaptı.

İşte o paylaşım:

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