30 Eylül 2021, Perşembe

GALATASARAY

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ - Cimbom'a 18'lik golcü! Transfer girişimleri başladı

Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Galatasaray, sezona iyi bir başlangıç yapamadı. Sarı kırmzılı camiada alınan kötü sonuçların ardından seferberlik ilan edildi. Teknik direktör Fatih Terim, bir yandan takımının performansını yükseltmeye çalışırken, diğer yandan ise transfer çalışmaları için yönetimle el ele verdi. Devre arasında bir golcü transferi yapmak isteyen Cimbom, Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin de takip ettiği18'lik yıldız adayını radarına aldı. İşte detaylar...

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ - Cimbom’a 18’lik golcü! Transfer girişimleri başladı
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 30.09.2021

Ara transfer döneminde kadrodaki değişimi sürdürmek isteyen Galatasaray'da transfer çalışmaları şimdiden başlamış durumda. Özellikle bu sezonki performansı beklentilerin çok altında kalan golcü futbolculardan Mostafa Mohamed ile devre arasında yollarını ayıracağı belirtilen sarı-kırmızılılar için ABD'den flaş bir transfer iddiası geldi. İddiaya göre Aslan Ricardo Pepi ile ilgileniyor.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ - Cimbom’a 18’lik golcü! Transfer girişimleri başladı

VANCOUVER'A KARŞI İZLEDİLER
Takvim'in haberine göre; Galatasaray'ın MLS ekibi FC Dallas'ta forma giyen oyuncu için girişimlere başladığı öne sürülüyor. Sarı- Kırmızılı kulübün scout ekibinin 3 gün önce FC Dallas'ın Vancouver ile oynadığı maçta 18 yaşındaki forveti canlı olarak izlediği belirtiliyor. Galatasaray'ın dışında Ajax ve Roma da yıldız oyuncunun peşinde.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ - Cimbom’a 18’lik golcü! Transfer girişimleri başladı

Bu sezon 25 maçta 12 gol ve 2 asistlik performansıyla dikkatleri üzerine çeken genç forvetin 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. 1 kez ABD Milli Takımı'nın formasını giyip 1 gol atan Ricardo Pepi geleceğin büyük bir yıldız adayı olarak gösteriliyor.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ - Cimbom’a 18’lik golcü! Transfer girişimleri başladı

Meksika asıllı genç futbolcu 1.85 boyunda ve güçlü fiziği ile dikkatleri üzerine çekiyor. Transfermarkt verilerine göre FC Dallas forması giyen Ricardo Pepi'nin piyasa değeri 2.5 milyon euro.

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