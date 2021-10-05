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GALATASARAY HABERLERİ - Burak Elmas'tan 100 günlük rapor! (Spor haberleri)

Elmas’tan 100 günlük rapor! Vaatlerimizin...
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 05.10.2021 Giriş Tarihi: 05.10.2021

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, GS TV'de 100 günlük faaliyetlerini detaylı bir şekilde açıkladı. Elmas, "Bu konular için de kendimize bazı sözler vermiştik. O yüzden vaatlerimizin dışında ekstra çalışmalarımız da oldu. Bugün geldiğimiz durumu anlatmak için yaklaşık 100 sayfalık bir sunum hazırladık. Genel bir tablodan bakarsak, 100 gün vaatlerimizi %77,1 oranında gerçekleştirdik." dedi. (GS spor haberleri)

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, GS TV'de 100 günlük faaliyetlerini detaylı bir şekilde açıkladı.

İŞTE O SÖZLER:

Biliyorsunuz Galatasaray Başkanlık Seçimleri'nde 100 gün vaatlerimizi açıklamıştık ve 100 gün sonra kendi karnemizi kendimiz hazırlayacağız" sözünü vermiştik. İşte o gün geldi. Yaptıklarımızı, yapamadıklarımızı tüm şeffaflığıyla konuşmak için tüm Galatasaraylıların karşısındayız. Gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki, vaatlerimizin büyük bir bölümünü gerçekleştirdik. Bazı vaatlerimizinse çalışmaları hala devam ediyor. Yönetime geldiğimiz ilk haftalarda Galatasaray'ın başka ihtiyaçları olduğunu da tespit etmiştik. Bu konular için de kendimize bazı sözler vermiştik. O yüzden vaatlerimizin dışında ekstra çalışmalarımız da oldu. Bugün geldiğimiz durumu anlatmak için yaklaşık 100 sayfalık bir sunum hazırladık. Genel bir tablodan bakarsak, 100 gün vaatlerimizi %77,1 oranında gerçekleştirdik.
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