30 Eylül 2021, Perşembe

GALATASARAY

Son dakika spor haberleri: Marsilya maçının şifresini verdi! Galatasaray'da kilidi o açacak

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu 2. maçında Fransız ekibi Marsilya'ya konuk olacak. Sarı-kırmızılılar ilk maçtan 3 puanla ayrılırken, bu karşılaşmadan da hanesine 3 puan yazdırıp liderliğini perçinlemek istiyor. İşte Galatasaray'da kilidi açacak o isim ve Marsilya maçının şifresi... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Son dakika spor haberleri: Marsilya maçının şifresini verdi! Galatasaray’da kilidi o açacak
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 30.09.2021

Sabah Gazetesi Yazarı Bülent Timurlenk, kritik maç öncesi Marsilya'nın son durumunu değerlendirdi. Polonyalı golcü Milik'in sakatlıktan döndüğünü ve hazır durumda olduğunu ifade eden Timurlenk, Payet'in de büyük tehlike yaratabileceğini belirtti. Timurlenk ayrıca Galatasaray adına kilit oyuncunun Cicaldau olacağını söyledi.

Son dakika spor haberleri: Marsilya maçının şifresini verdi! Galatasaray’da kilidi o açacak

MARSİLYA'DA O İSİMLERE DİKKAT!

'Pazar günü evinde ligdeki ilk mağlubiyetini alan Marsilya, farklı dizilişi ile artıları olduğu kadar eksileri de olan bir takım. Sampaoli, takımını sahaya 3-2-2-3 şeklinde diziyor.

Son dakika spor haberleri: Marsilya maçının şifresini verdi! Galatasaray’da kilidi o açacak

Üçlü defansın önünde Gueye ve Lirola'nın önünde Gerson ve Guendouzi'nin bir dikdörtgen oluşturduğunu ve öndeki ikili dikine hücuma giderken arkadaki ikilinin üçlü defans ve kanat oyuncularının kademesi için oyunu enlemesine kontrol ettikleri bir diziliş bu.

Son dakika spor haberleri: Marsilya maçının şifresini verdi! Galatasaray’da kilidi o açacak

PAYET YİNE SAHTE 9 OYNAYACAK!

Santrforları Milik sakatlıktan yeni döndü. Bu yüzden de takım kaptanı Payet bugün yine sahte 9 pozisyonunda oynayacak. Frikik ve penaltıları da atan Payet, orta saha derinliğine geldiğinde bölgenin öndeki ikilisi dikine hücumlarla kanatlarda oynayan De La Fuente ve Cengiz'i pozisyona sokmayı hedefliyor.

Son dakika spor haberleri: Marsilya maçının şifresini verdi! Galatasaray’da kilidi o açacak

G.Saray, ortanın sağ ve solunda geniş boşluklar bırakan Marsilya karşısında ancak topu Kerem ve Morutan'ın koşu kulvarlarına attığı takdirde hücum zenginliğine kavuşabilir.

Son dakika spor haberleri: Marsilya maçının şifresini verdi! Galatasaray’da kilidi o açacak

G. SARAY'IN 115 KM'NİN ÜSTÜNE ÇIKMASI GEREK

Fransızlar öndeki üçlüyle G.Saray'a pres uygulayacak. Bu oyunda kilit adam, Marsilya'nın orta saha dikdörtgeninden topla çıkması gereken Cicaldau. G.Saray için birinci şart 115 km koşu mesafesinin üzerine çıkması gerek.

Son dakika spor haberleri: Marsilya maçının şifresini verdi! Galatasaray’da kilidi o açacak

Sampaoli'nin oyunu Rus ruleti gibidir. Bunun en son örneği, kaybettikleri son Lens maçı. Önce iyi mücadele sonra rakibin yumuşak karnını delme mecburiyeti...'

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