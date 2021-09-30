UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda mücadele eden temsilcilerimizden Galatasaray, gruptaki ikinci maçında Marsilya'ya konuk olacak.

Mücadele öncesi iki takım tribünleri arasında gergin anlar yaşandı. Marsilya tribününden bir taraftar, Yunanistan bayrağı açarak Türk seyircileri tahrik etmeye çalıştı. Yaşanan gerginliğin ardından provokatör taraftar, polis tarafından stadyumun dışına çıkarıldı.

Marsilya ile Galatasaraylı taraftarlar arasındaki gerginlik giderek yükselirken; Fransız polisi, sarı-kırmızılı taraftarlara biber gazıyla müdahele etmeye başladı.

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