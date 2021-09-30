30 Eylül 2021, Perşembe

GALATASARAY

SON DAKİKA: Fransız polisinden Marsilya - Galatasaray maçı öncesi skandal hareket!

Marsilya maçı öncesi olay! Fransız polisinden skandal hareket
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 30.09.2021

Son dakika Galatasaray haberleri: Fransız polisi, UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda oynanacak Marsilya - Galatasaray maçı öncesi sarı-kırmızılı taraftarlara müdahalede bulundu. İşte o anlar... (GS spor haberi)

UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda mücadele eden temsilcilerimizden Galatasaray, gruptaki ikinci maçında Marsilya'ya konuk olacak.

Mücadele öncesi iki takım tribünleri arasında gergin anlar yaşandı. Marsilya tribününden bir taraftar, Yunanistan bayrağı açarak Türk seyircileri tahrik etmeye çalıştı. Yaşanan gerginliğin ardından provokatör taraftar, polis tarafından stadyumun dışına çıkarıldı.

Marsilya ile Galatasaraylı taraftarlar arasındaki gerginlik giderek yükselirken; Fransız polisi, sarı-kırmızılı taraftarlara biber gazıyla müdahele etmeye başladı.

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