Marsilya - Galatasaray maçı CANLI ANLATIM (Galatasaray maçı izle)

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Galatasaray, E Grubu'ndaki ikinci maçında deplasmanda Marsilya'ya konuk oluyor. Sarı kırmızılılar, zorlu Fransa deplasmanından 3 puanla dönmek istiyor. Karşılaşmanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan 2. hafta maçlarıyla devam ediyor. İlk maçında Lazio'yu sahasında 1-0 mağlup eden temsilcimiz Galatasaray, 2. maçında Cengiz Ünder'li Marsilya'ya konuk oluyor. Mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

MARSİLYA - GALATASARAY MAÇI 11'LERİ

Marsilya: Pau Lopez, Lirola, Alvaro, Saliba, Peres, Guedouzi, Gueye, Dieng, Cengiz Ünder, Harit, Payet

Galatasaray: Muslera, Boey, Marcao, Nelsson, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Cicaldau, Morutan, Kerem, Halil



MARSILYA GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

UEFA Avrupa Ligi E Grubu 2. maçında Marsilya ile Galatasaray kozlarını paylaşıyor. Bugün saat 22.00'de başlayan dev maç, Exxen'de canlı yayınlanıyor.

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