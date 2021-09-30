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GALATASARAY HABERLERİ - Marsilya - Galatasaray maçında Cengiz Ünder'in harika şutunu Muslera müthiş çıkardı!

Cengiz Ünder’in harika şutunu Muslera müthiş çıkardı! İşte o pozisyon
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 30.09.2021 Giriş Tarihi: 30.09.2021

Son dakika spor haberleri: UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda temsilcimiz Galatasaray'ı konuk eden Marsilya'da forma giyen milli futbolcumuz Cengiz Ünder'in muhteşem şutunu Fernando Muslera aynı güzellikte çıkardı. İşte o anlar... (GS spor haberi)

UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci hafta mücadelesinde Galatasaray deplasmanda Marsilya ile karşı karşıya geldi.

Maçın 35. dakikasında Fransız ekibinde forma giyen milli futbolcumuz Cengiz Ünder, harika bir şut çekti. Muslera aynı güzellikte topu kornere çeldi.

İşte o anlar...



*Görüntüler Exxen'den alınmıştır.

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