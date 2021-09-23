GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray'ın Süper Lig'in 6. haftasında oynanan Kayserispor'a 3-0 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılıların efsane isimlerinde Tugay Kerimoğlu, yeni transfer Gustavo Assunçao'yu değerlendirdi. Kerimoğlu, "Performansını beğendim. 4 milyon euro vererek bonservisi alınmalı" ifadelerinde bulundu. (GS spor haberleri)

Galatasaray 'da Kayserispor karşısında ilk maçına çıkan Gustavo Assunçao, orta sahada etkili olmaya çalıştı.Brezilyalı futbolcu 91 kez topla buluşup %91'lik pas başarı yüzdesi yakalarken 70 başarılı pas attı. 13 kez top kaybı yapan Assunçao attığı 9 uzun pasında 6'sında isabet buldu.

beIN SPORTS ekranlarında konuşan Tugay Kerimoğlu, Assunçao'nun performansını beğendiğini ve 4 milyon euro vererek bonservisinin alınması gerektiğini söyledi.

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Assunçao maçın ardından şöyle konuştu: "Benim için inanılmaz bir gurur, çok mutluyum. Keşke sonuç bu olmasaydı. Diğer taraftan Galatasaray gibi büyük bir camiada forma giydiğim için da gururluyum."