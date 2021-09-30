SON DAKİKA SPOR HABERİ - Marsilya Galatasaray maçı yarıda kaldı! Fatih Terim devreye girdi
Son dakika spor haberleri: UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray'ın Marsilya ile deplasmanda oynadığı maç 35. dakikada durdu.Sahaya atılan meşalelerin ardından Marsilya taraftarları, Galatasaray tribünlerine meşale attı.Fatih Terim, Galatasaray tribününe giderek taraftarlarından sakin olmasını istedi. (GS haberleri)
UEFA Avrupa Ligi E Grubu ikinci maçında Galatasaray Fransız ekibi Marsilya ile karşı karşıya geldi.
Hızlı başlayan karşılaşmada ilk yarının son bölümüne girilirken tribünlerden sahaya meşaleler atıldı.
Sahaya atılan meşalelerin ardından Marsilya taraftarları, Galatasaray tribünlerine meşale attı.
Bir anda tansiyon yükselirken, karşılaşmanın hakemi oyunu durdurdu Fatih Terim, Galatasaray tribününe giderek taraftarlarından sakin olmasını istedi.
Yaşanan bu gerginliğin ardından taraftarların sakinleşmesiyle oyun devam etti ve karşılaşmanın ilk yarısına 8 dakika eklendi.
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