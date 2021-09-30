30 Eylül 2021, Perşembe

GALATASARAY

SON DAKİKA SPOR HABERİ - Marsilya Galatasaray maçı yarıda kaldı! Fatih Terim devreye girdi

Son dakika spor haberleri: UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray'ın Marsilya ile deplasmanda oynadığı maç 35. dakikada durdu.Sahaya atılan meşalelerin ardından Marsilya taraftarları, Galatasaray tribünlerine meşale attı.Fatih Terim, Galatasaray tribününe giderek taraftarlarından sakin olmasını istedi. (GS haberleri)

SON DAKİKA SPOR HABERİ - Marsilya Galatasaray maçı yarıda kaldı! Fatih Terim devreye girdi
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 30.09.2021 Giriş Tarihi: 30.09.2021

UEFA Avrupa Ligi E Grubu ikinci maçında Galatasaray Fransız ekibi Marsilya ile karşı karşıya geldi.

SON DAKİKA SPOR HABERİ - Marsilya Galatasaray maçı yarıda kaldı! Fatih Terim devreye girdi

Hızlı başlayan karşılaşmada ilk yarının son bölümüne girilirken tribünlerden sahaya meşaleler atıldı.

SON DAKİKA SPOR HABERİ - Marsilya Galatasaray maçı yarıda kaldı! Fatih Terim devreye girdi

Sahaya atılan meşalelerin ardından Marsilya taraftarları, Galatasaray tribünlerine meşale attı.

SON DAKİKA SPOR HABERİ - Marsilya Galatasaray maçı yarıda kaldı! Fatih Terim devreye girdi

Bir anda tansiyon yükselirken, karşılaşmanın hakemi oyunu durdurdu Fatih Terim, Galatasaray tribününe giderek taraftarlarından sakin olmasını istedi.

SON DAKİKA SPOR HABERİ - Marsilya Galatasaray maçı yarıda kaldı! Fatih Terim devreye girdi

Yaşanan bu gerginliğin ardından taraftarların sakinleşmesiyle oyun devam etti ve karşılaşmanın ilk yarısına 8 dakika eklendi.

SON DAKİKA SPOR HABERİ - Marsilya Galatasaray maçı yarıda kaldı! Fatih Terim devreye girdi

.

SON DAKİKA SPOR HABERİ - Marsilya Galatasaray maçı yarıda kaldı! Fatih Terim devreye girdi

.

SON DAKİKA SPOR HABERİ - Marsilya Galatasaray maçı yarıda kaldı! Fatih Terim devreye girdi

.

SON DAKİKA SPOR HABERİ - Marsilya Galatasaray maçı yarıda kaldı! Fatih Terim devreye girdi

.

SON DAKİKA SPOR HABERİ - Marsilya Galatasaray maçı yarıda kaldı! Fatih Terim devreye girdi

.

SON DAKİKA SPOR HABERİ - Marsilya Galatasaray maçı yarıda kaldı! Fatih Terim devreye girdi

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SON DAKİKA SPOR HABERİ - Marsilya Galatasaray maçı yarıda kaldı! Fatih Terim devreye girdi

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