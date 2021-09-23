23 Eylül 2021, Perşembe

GALATASARAY

GALATASARAY HABERLERİ - Mbaye Diagne'den flaş paylaşım! "Hayal kırıklığı..." (Spor haberleri)

Diagne’den dikkat çeken paylaşım! Hayal kırıklığı...
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 23.09.2021

Galatasaray'ın Süper Lig'in 6. haftasında Kayserispor'a 3-0 mağlup olmasının ardından sarı-kırmızılıların Senagalli forveti Mbaye Diagne'den maç sonu paylaşım geldi. Tecrübeli golcü, "Oyuncuları desteklemeye devam ediyoruz. Lütfen size de ihtiyacımız var ama hayal kırıklığına uğradık ve bu yolda bize uygun bir çok oyun var. İnşallah bir sonraki oyun her şey yoluna girecek." ifadelerinde bulundu. (GS spor haberleri)

Süper Lig'in 6. haftasında Kayserispor'a yenilen Galatasaray ligde galibiyet hasretini 4 maça çıkardı. Kasımpaşa ve Trabzonspor ile 2-2 berabere kalan Sarı-Kırmızılılar Alanyaspor'a 1-0, Kayserispor'a da 3-0 kaybetti.

Alanyaspor maçından önce yaptığı paylaşım yüzünden maç kadrosuna alınmayan Mbaye Diagne, bugün oynanan Kayserispor maçının ikinci yarısında görev aldı.

Senegalli golcü yenilginin ardından Instagram hesabından paylaşım yaptı.

Tecrübeli golcü, "Oyuncuları desteklemeye devam ediyoruz. Lütfen size de ihtiyacımız var ama hayal kırıklığına uğradık yolda ve bu yolda bize uygun bir çok oyun var. İnşallah bir sonraki oyun her şey yoluna girecek." mesajını paylaşarak taraftardan destek istedi.





YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
GALATASARAY HABERLERİ
Cimbom’a Brezilyalı orta saha! Ocak ayında... Cimbom'a Brezilyalı orta saha! Ocak ayında...
Melo’dan G.Saray’a destek paylaşımı! Melo'dan G.Saray'a destek paylaşımı!
Ne yapsa olmuyor! 13 maçta... Ne yapsa olmuyor! 13 maçta...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör