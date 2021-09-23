GALATASARAY HABERLERİ - Mbaye Diagne'den flaş paylaşım! "Hayal kırıklığı..." (Spor haberleri)
Galatasaray'ın Süper Lig'in 6. haftasında Kayserispor'a 3-0 mağlup olmasının ardından sarı-kırmızılıların Senagalli forveti Mbaye Diagne'den maç sonu paylaşım geldi. Tecrübeli golcü, "Oyuncuları desteklemeye devam ediyoruz. Lütfen size de ihtiyacımız var ama hayal kırıklığına uğradık ve bu yolda bize uygun bir çok oyun var. İnşallah bir sonraki oyun her şey yoluna girecek." ifadelerinde bulundu. (GS spor haberleri)
Süper Lig'in 6. haftasında Kayserispor'a yenilen Galatasaray ligde galibiyet hasretini 4 maça çıkardı. Kasımpaşa ve Trabzonspor ile 2-2 berabere kalan Sarı-Kırmızılılar Alanyaspor'a 1-0, Kayserispor'a da 3-0 kaybetti.
Alanyaspor maçından önce yaptığı paylaşım yüzünden maç kadrosuna alınmayan Mbaye Diagne, bugün oynanan Kayserispor maçının ikinci yarısında görev aldı.
Senegalli golcü yenilginin ardından Instagram hesabından paylaşım yaptı.
Tecrübeli golcü, "Oyuncuları desteklemeye devam ediyoruz. Lütfen size de ihtiyacımız var ama hayal kırıklığına uğradık yolda ve bu yolda bize uygun bir çok oyun var. İnşallah bir sonraki oyun her şey yoluna girecek." mesajını paylaşarak taraftardan destek istedi.
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