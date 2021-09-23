Son dakika spor haberi: Usta yazarlar Kayserispor Galatasaray maçını değerlendirdi!
Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray, deplasmanda Kayserispor ile kozlarını paylaştı. 3 haftadır galip gelemeyen sarı kırmızılılar, Kayseri deplasmanından da 3-0'lık yenilgiyle ayrıldı. Fotomaç, Sabah ve Takvim gazetelerinin usta yazarları Kayserispor - Galatasaray maçını değerlendirirken flaş cümleler kullanıldı. İşte yazarların Kayserispor - Galatasaray maçı yorumları... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
LEVENT TÜZEMEN | Hayal ve gerçek
Fatih Terim'in hayalleri ile Galatasaray'ın sahadaki gerçekleri uyuşmuyor. Ve o gerçekler; "Bu Galatasaray şampiyonluğa oynamaz" diyor. Ayrıca o gerçekler Terim'e "Şapkanı önüne koy ben nerede hata yapıyorum?" şeklinde bir soru soruyor. Galatasaray kaybedebilir. Ağır sonuçlar da alabilir. Asıl sorun; Galatasaray'ın belirli bir oyun anlayışı yok. Terim'in hayaliyle kurulan yeni kadroda tecrübeden çıkıp gençlik ateşinin içine bodoslama atlamanın faturasını Galatasaray ödüyor. Galatasaray gibi büyük bir kulübün adam olacak çocuğa değil, adam olmuş çocuğa ihtiyacı var. Alınan tüm gençler için yetenekli deniyor ama ne zaman bal yapacakları ise bilinmiyor. Maalesef tecrübe ile gençliği harmanlayamayan Terim'le, Galatasaray bu tür yenilgileri yaşayacaktır. Terim eğer Lazio maçındaki kimliğini bulamazsa hem kendisi hem de Galatasaray toparlanamaz. Bu takım, Terim'in '8 de kapanır 18 de kapanır' sözünü yerine getiremez.
Gençleşmiş Galatasaray'da rotasyonun şart olduğunu düşünmüyorum. Halil 22, Cicaldau 24, Berkan 23, Morutan 22, Boey 21, Assunçao ve Barış Alper 21 yaşında. Eğer bu isimler sakatlık dışında 3 günde maç oynamayacaklarsa Galatasaray'da ne işleri var? Ayrıca deplasmanda bu kadar derin rotasyon yapılmaz. Terim'in aklı Alanya önünde yapmadığı rotasyonda kalınca Kayseri'de birbirine yabancı 11'i sahaya sürdü ve sonuç felaket oldu. Üst üstü alınan yenilgiler için "Takım genç. Zamana ihtiyacımız var. Taraftarlarımız sabırlı olsun ve destek versin" diyerek geçiştirilemez. Galatasaray'ın bir oyun anlayışı yok. Bazı futbolcuların da kumaşları iyi değil, kaliteleri yok ve oyun akılları yetersiz. Örneğin; Yedlin'in topa çıkarken elini açmasının bir açıklaması olamaz.
SERKAN KORKMAZ | Saman alevi
Galatasaray, Lazio'yu yendiğinde, sadece skorla değil, genç, dinamik ve sempatik bir kadroyla ortaya koyduğu oyunla taraftarına umut aşılamıştı. Unutulmaz kaptanı Bülent Korkmaz'ın takımı Alanya karşısındaysa Lazio maçındaki ışıltının "bir saman alevinin harlaması" olduğundan şüphelenilmişti. Sosyal medyadaki, yeri geldiğinde transfer yaptıran, kulüp seçimlerinde etkin olan çeşitli inisiyatiflerin çözümü, Morutan'ın 90 dakika oynaması, tribününkiyse Babel'i yuhalamaktı. Belli ki aynı isimlerde ısrar etmek de, rotasyon da çare değil. Gelecek vaat eden gençlerin inişli-çıkışlı performansları, artık takıma verecek hiçbir şeyi kalmayan olgun ve pahalı yıldızlarıyla, Terim büyük bir açmaza doğru gidiyor. Alanya maçındaki gibi devre arası yapılan üç değişiklik, kriz rejiminde akan kötü gidişatta, deneyimli hocanın paniğini yansıtıyor.
İkinci yarının başında Kerem, Morutan ve Ömer girip Emre, Feghouli ve Aanholt çıktı. FeghouliMorutan ya da Feghouli-Kerem değişikliğiyle bir 15 dakika daha devam edilemez miydi? Bu kadar deneyimli, kredisi bu denli yüksek bir teknik patron için daha rasyonel bir yönetim beklerdim. Galatasaray'da sıradaki Göztepe maçının bırakın sonucunu, oyun kalitesini, sahaya çıkacak on biri bile çok önemli. Keza tribün artık sadece homurdanmıyor, yuhalıyor, ıslıklıyor. Sosyal medyada karşıt ekipler birbirlerine -kimsenin umursamadığı- "algı okları" fırlatıyor. Sokaktaki, Anadolu'daki, sadece ekrandan maç heyecanı yaşayan taraftar için futbol hayatın bir süsü sadece. Tüm kulüp yönetimleri, teknik adamlar ve topçular en az onlara kulak kabartıyor. Sokağın gündemi çok ama çok farklı. Sokak, tüm kulüplerin sosyal medya goygoyu ve tribün reflekslerinden bağımsız bir gündeme sahip. Futbolu bu kadar büyük ve önemli yapan, futbolcuların bu kadar zengin olmasını sağlayan kim? Tweet atanlar mı, tribündeki taraftar grupları mı, yoksa ekran başındaki milyonlar mı? Sözüm tüm kulüplere; sokağı dinlemek lazım. Yazı bu kadar!
REHA KAPSAL | Florya
Galatasaray rotasyonlu bir kadroyla Kayseri deplasmanına gitti. Bu rotasyon, yaşlı oyuncular olan bir kadro için yapılır ama genç oyunculardan kurulu bir kadro için bunu tercih etmek ne kadar doğruydu. Ve de bunun sahaya yansıması nasıl olacak sarıkırmızılılar adına; bu en önemli sorulması gereken soruydu. Galatasaray takımının bugünkü deplasman performansını irdelerken, son 3 yıldır zaten bunun sıkıntısın yaşadığını ve bu dış saha oyunlarının ne kadar güçsüz ve zayıf olduğunu geçtiğimiz yıllarda da görmüştük. Galatasaray'ın bu sıkıntılarını çok doğru analiz edip, bunlara çözüm ulaştırdıktan sonra yol haritasını belirlemesi gerekir; Takım bütünlüğü yok. Takım organizasyonu yok. Rakip analiz yok. Forma adaleti yok. Taktik plan yok. Duran top kullanımı yok. Rakip savunmaya ön alan baskısı yok. Savunmadan top çıkartırken, baskı yediğinde bu baskıyı kıracak pas organizasyonu yok. Fiziksel kalite yok. Özeleştiri yok. Galatasaray takımı, Lazio karşı oynadığında en önemli de fiziksel olarak karşılık veren, potansiyeli iyi olan genç ve dinamik bir kadro yapısına sahip. Bu kriz anlarını, bu yeni kadroyla aşmak için tek çözüm; çalışmak, çalışmak, çalışmaktır. Antrenmanlar bir takım için mükemmelliğe açılan yoldur. "Çok çalışarak, eksikler doğru tespit edilerek, bunların aşılacağı hem antrenman hem de oyun hafızası oluşturulacağı tek adres; Florya'dır."
ÖMER ÜRÜNDÜL | Galatasaray için ümit kırıcı yenilgi
Alanyaspor mağlubiyetinden sonra dün geceki ağır yenilgi ve sergilenen futbol Galatasaray açısından bundan sonrası için ümit kırıcıydı. İlk 30 dakika Galatasaray oyunu domine etti. Ataklar organize değildi ama baskıda çok sayıda korner kazanıldı. Bu bölümde kaleyi bulan sadece tek şut vardı. 30'dan sonra Galatasaray'da düşüş başladı. Kayserispor da oyunun kontrolünü ele aldı ve üst üste iki güzel golle önemli bir avantajla soyunma odasına gittiler. Fatih Terim devre arasında 3 hiçbir şey yapmayan oyuncuyu çıkararak doğru yaptı. Bir anda çok oyuncu değişikliğine karşı olmama rağmen 4. ola rak Oğulcan'ı dışarı almasını bekledim. Galatasaray ikinci yarıya skoru değiştirmek için hızlı başladı. Ama penaltıdan gelen 3. golle bütün saha içi dengeler ev sahibi ekibe geçti. Sonra Galatasaray yüklendi ama bir netice elde edemedi. Galatasaray'da ciddi sorunlar var. Mostafa kendine iyi bakmadığı için fizik olarak yokları oynuyor. Feghouli güçsüz, Aanholt ise hem disiplinsiz hem de kafasına göre oynuyor. Oğulcan da uzun maç eksikliğinin sıkıntısından katkı vermedi. Ben Fatih Terim'in yerinde olsam birçok temel eksikleri olsa da Ömer Bayram'a çok daha fazla şans veririm. Kerem de çok erken havaya girmiş. Bunlar hiç iyi görüntüler değil. Dün gece tek beğendiğim isim ilk defa oynamasına rağmen genç Assunçao'ydu. Gelelim Kayserispor'a. Bileğinin hakkıyla 3 puanı aldı. İyi bir taktik uyguladılar. Tek eleştireceğim yanları 3. golden sonraki uzun sürede morali bozulmuş rakipleri karşısında hiç etkili kontrataklar yapamayışlardı. Tüm futbolcular başarılıydı. Bir ismi ayırıyorum, o da Hosseini.
ALİ GÜLTİKEN | Etkisiz elemanlar topluluğu gibiydi
Galatasaray adına istatistiğin bir kez daha futbolda işe yaramadığı bir akşam oldu. Topa sahip olmak ile oyuna sahip olmak farklı şeyler. G.Saray topla daha çok oynadı ama saha içinde olan performansa bakınca gördüğümüz şey ise etkisiz elemanlar topluluğu. Yaparmış gibi davranmak tabiri dün akşam Galatasaray oyununda karşılığını buldu. Oyuncularda belki bir şeyler yapma gayreti var gibiydi ama zihinlerdeki konsantrasyonun yetmediğini gördük. Futbol yüzde 100 oyun. Bunun açıklamasını Kayserispor dün akşam performansıyla çok net bir şekilde yaptı. Kalecisinden santrforuna kulübede bulunan malzemecisinden teknik direktörüne kadar herkes maçın içerisindeydi. Oyuna öyle bir sahip oldular ki Galatasaray maçın hiçbir bölümünde, bu maçı kazanabilirim hissini yaşamadı. Daha doğrusu Kayserispor yaşatmadı. Muazzam bir takım bütünlüğü içerisinde hareket ettiler. Oyunun boyunu kısalttılar. Orta alanda Galatasaray'ın oyun kurmasına müsaade etmediler. Ne beklerin ne de kanat oyuncularının etkili olmasına izin vermediler. Yenen gollerde, özellikle Thiam'ın ayağından gelen ilk golde olan organizasyon alkışlanacak türdendi. 3-0'lık mağlubiyet çok ağır. Bir de bunu son 4 maçta kaybedilen 10 puanın son halkası olarak düşündüğümüzde Galatasaray adına büyük bir yıkım gibi görünüyor. Galatasaray'da elle tutulabilecek çok fazla bireysel oyuncu performansı da göremedik. Oğulcan'ın ilk yarıda bir iki denemesi dışında Galatasaray'ın en etkisiz oynadığı maçlardan biri oldu. Hücum için Galatasaray çözüm üretebilir ama bu savunma zaafları onlara çok ağır faturalar çıkardı, bundan sonra daha da çıkaracak gibi görünüyor.
BÜLENT TİMURLENK | Yoksa ezberin...
Bir yol ayrımındasın, elinde harita, navigasyon yok ama gidecek yolun var. Biri doğru, diğeri tarlaya çıkıyor. Galatasaray, Lazio sonrası Alanya maçında rotasyon yapmayıp tarlaya çıkan yola saptı ve eldekileri de yol ayrımına kadar geri koşturup yordu. Vardığı noktada tabelada mağlubiyet vardı. "Rotasyon yapmalıyım" dediği maçta rotasyon yapmayan Fatih Terim, dün rotasyon kabul edilemeyecek bambaşka ve acayip bir 11 ile mağlubiyete davetiye çıkardı. Bir takımın sisteminin olabilmesi için onu uygulayan bir ideal 11'i, uzun maratonda da dublörleri olmalı. Her maç bir film ama bir sezonda her maç bir tiyatro temsili. Sahnede bir senaryonuz, sahada bir sisteminiz olacak. Sahnede bir kadronuz, sahada bir ideal 11'iniz olacak. Sahnede bazen ustalara, bazen gençlere doğaçlama imkanı verecek kadar sağlam bir senaryonuz olduğunda oyununuz şaşırtacak. Sahada da kemik kadronun baş artistleri doğaçlama yaparken, kulübeden gelenler rolün, oyunun hakkını verecek. Galatasaray'da bir sistem yok, doğal olarak onu sahneye koyan bir ideal 11 de yok. Yeni kurulan, son dakika transferler yapan bir takım olabilir ama genç takım diye yola çıkıp Cicaldau ve Berkan'ı İstanbul'da bırakıp, Kerem ile Morutan'ı kulübede başlatır, ilk kez oynayan Oğulcan-Assunçao ve son kez ne zaman iyi oynadığı belli olmayan Feghouli ile başlarsanız, Hikmet Karaman'ın takımı cezayı keser. Biri çalışılmış frikik, biri nefis plase, biri de penaltı ile… Taraftarı önünde Alanya maçında 46. dakikada skor 0-0 iken 3 oyuncu değiştiren Galatasaray, dün 2-0 gerideyken ikinci yarıya yine 3 değişiklikle başladı. Değişen bir şey yoktu… Lazio maçındaki bir doğruyu, ligdeki iki yanlış aldı götürdü… Rakibine oyununu kabul ettirmek istiyorsan, oyununu bu ülkeye ezberletmen lazım. Futbolda sistem budur…
EVREN TURHAN | Bu oyunun izahı yok
Galatasaray, Kayserispor maçına Alanya yenilgisini telafi etmek ve tekrar moral bulmak için gitti. Fatih hoca rotasyon yaptı ama oyunda değişen bir şey olmadı. 3.bölgede bir türlü çoğalamayan ve devamlı pas hataları yapan bir Galatasaray vardı. Duran topların hiçbirini gole ve pozisyona çevirmeyen ve rakibinden de duran toptan gol yiyen bir takım vardı sahada... Oyuncular tanınmayacak haldeydi. Kayseri karşısındaki şok skorun izahı yok... Değişikler olsa da oyunda ve skorda değişen bir şey yoktu. Skor 3-0 olduktan sonra iyice oyundan düştü Galatasaray ve yine beklenmeyen bir mağlubiyet aldı. Fatih hoca çözüm bulamıyor ve oyuncular özgüvenini kaybetmiş bir oyun sergiliyor. Kaybedilen her puan da Galatasaray'ı hem şampiyonluk yarışında handikaplı hale getiriyor hem de taraftar moral olarak takıma inancını kaybediyor. Galatasaray bir an önce üzerindeki ölü toprağını atmalı.
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