Marsilya - Galatasaray maçı CANLI ANLATIM (Galatasaray maçı izle)
UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Galatasaray, E Grubu'ndaki ikinci maçında deplasmanda Marsilya'ya konuk oluyor. Sarı kırmızılılar, zorlu Fransa deplasmanından 3 puanla dönmek istiyor. Karşılaşmanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan 2. hafta maçlarıyla devam ediyor. İlk maçında Lazio'yu sahasında 1-0 mağlup eden temsilcimiz Galatasaray, 2. maçında Cengiz Ünder'li Marsilya'ya konuk oluyor. Mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...
MARSİLYA - GALATASARAY MAÇI 11'LERİ
Marsilya: Pau Lopez, Lirola, Alvaro, Saliba, Peres, Guedouzi, Gueye, Dieng, Cengiz Ünder, Harit, Payet
Galatasaray: Muslera, Boey, Marcao, Nelsson, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Cicaldau, Morutan, Kerem, Halil
MARSILYA GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
UEFA Avrupa Ligi E Grubu 2. maçında Marsilya ile Galatasaray kozlarını paylaşıyor. Bugün saat 22.00'de başlayan dev maç, Exxen'de canlı yayınlanıyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...