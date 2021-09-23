Son dakika spor haberi: Galatasaray'da kimlik bunalımı! Tam 26 farklı futbolcu...
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Alanyaspor yenilgisi sonrası ilk 11'inde 6 değişiklik yaptı ancak bu da Kayseri maçında çare olmadı. Son 4 maçta ilk yarılar bitince 10 oyuncu değiştiren sarı-kırmızılılar, makus talihini yenemedi. Bu sezon toplam 13 maça çıkan Cimbom'da, 26 farklı futbolcuya forma şansı veren Terim, aynı zamanda ligin de en fazla farklı oyuncuya şans veren teknik direktörü durumunda bulunuyor. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
3 günde 6 farklı isme görev veren Fatih Terim; Alpaslan, Assunçao, Emre Kılınç, Feghouli, Oğulcan ve Mohamed'i dün oynanan karşılaşmada ilk 11'e koydu. Ancak bu 11 de bekleneni veremedi ve 2-0 biten ilk yarı sonunda ikinci devreye G.Saray 3 değişiklikle girdi. Sabah'ın haberine göre, bunlarla birlikte son 4 maçta ilk 45 dakikalar sonunda Galatasaray'ın yaptığı toplam değişiklik sayısı 10 oldu...
26 FARKLI FUTBOLCU FORMA GİYDİ
Sezonu erken açan ve 14 Haziran'da çimlere ayak basan Galatasaray şu ana kadar 13 maça çıkarken, Fatih Terim bu 13 karşılaşmaya 13 farklı 11 sürdü. 26 farklı futbolcuya forma şansı veren Terim, aynı zamanda ligin de en fazla farklı oyuncuya şans veren teknik direktörü durumunda bulunuyor.
Bu alanda Fatih Karagümrük ile birlikte zirvede olan Galatasaray'ı 25 farklı oyuncuya şans veren Fenerbahçe, Çaykur Rizespor ve Adana Demirspor takip ediyor.
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