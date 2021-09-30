Marsilya Galatasaray - CANLI SKOR | Marsilya - Galatasaray maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray UEFA maçı hangi kanalda şifresiz izlenecek?
UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Galatasaray, E grubunun 2. hafta mücadelesinde Fransız ekibi Marsilya'ya konuk olacak. Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray, gruptaki ilk maçında Lazio'yu 1-0 ile geçmişti. Sarı-Kırmızılılar ikinci mücadelesinden de galibiyetle ayrılmak istiyor. Rakip Marsilya ise gruptaki ilk maçında Rusya temsilcisi Lokomotiv Moskova ile 1-1 berabere kalmıştı. Sacha Boey ve Barış Alper Yılmaz'ın sakatlıklarını atlatması ve kadroya dahil edilmesi büyük sevinç yaşattı. Terim'in süre vermesi halinde iki futbolcu da oynayabilecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Marsilya - Galatasaray maçı ne zaman? Galatasaray Marsilya maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Saat kaçta? (GS MAÇI CANLI SKOR)
MARSİLYA - GALATASARAY MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN!
UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan 2. hafta maçlarıyla devam edecek. İlk maçında Lazio'yu sahasında 1-0 mağlup eden temsilcimiz Galatasaray, 2. maçında Cengiz Ünder'li Marsilya'ya konuk olacak. İşte maç öncesi tüm bilinmesi gerekenler...
MARSILYA GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
UEFA Avrupa Ligi E Grubu 2. maçında Marsilya ile Galatasaray kozlarını paylaşacak. 30 Eylül Perşembe günü saat 22.00'de başlayacak dev maç, Exxen'de canlı yayınlanacak.
MARSİLYA - GALATASARAY MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Marsilya: Mandanda, Saliba, Gonzalez, Peres, Lirola, Dieng, Guendouzi, Rongler, Gerson, Cengiz, Harit.
Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Aanholt, Taylan, Berkan, Morutan, Cicaldau, Kerem, Halil.
MARSİLYA - GALATASARAY MAÇINI ŞİFRESİZ YAYINLAYAN KANALLAR!
MARSILYA'NIN EN BÜYÜK KOZU PAYET VE CENGİZ ÜNDER!
Bu sezon transferde hızlı bir dönem geçiren Marsilya, A Milli Futbol Takımı'mızın yıldızı Cengiz Ünder'i de kadrosuna katmıştı. Cengiz Ünder sergilediği performansla adeta parmak ısırttı. Tecrübeli golcü Dimitri Payet ile Cengiz Ünder, Fransız ekibinin en büyük kozlarından biri. Dimitri Payet'in sakatlığı bulunuyor. Marsilya, Fransa Ligue 1'de Paris Saint Germain'in ardından 14 puan ile 2. sırada yer alıyor. Cengiz Ünder, bu sezon çıktığı 7 resmi maçta 4 gole katkıda bulundu.
FRANSIZLARLA 19 KEZ KARŞILAŞTI
Galatasaray, Avrupa kupalarında Fransa takımları ile bugüne kadar 19 karşılaşmaya çıktı. Sarı-kırmızılılar, Fransız ekiplerini 6 kez mağlup ederken, 9 kez de mağlup oldu. 4 maçta ise kazanan çıkmadı. Bu müsabakalarda sarı-kırmızılı takım 19 gol kaydederken, kalesinde 34 gol gördü. Aslan bu süreçte Monaco, Paris Saint Germain, Nantes ve Bordeaux ile mücadele etti.
AVRUPA KUPALARINDA 296. RANDEVU
Galatasaray, Avrupa kupalarında bugüne kadar 295 kez mücadele etti. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 104 kez sahadan galip ayrılırken, 114 kez de rakiplerine mağlup oldu. 77 karşılaşmada ise kazanan taraf çıkmadı. Geride kalan müsabakalarda Cimbom rakip fileleri 394 kez havalandırırken, kalesinde ise 443 gol gördü.
TERİM YÖNETİMİNDE AVRUPA'DA 89. MAÇ
Teknik Direktör Fatih Terim, Galatasaray'ın başında bugüne kadar 88 kez Avrupa kupası maçına çıktı. Geride kalan karşılaşmalarda Terim'in öğrencileri 35 galibiyet, 34 mağlubiyet ve 19 beraberlik aldı. Sarı-kırmızılı takım, Terim yönetimindeki Avrupa karşılaşmalarında 121 gol atarken, kalesinde ise 131 gole engel olamadı.
BU SEZON AVRUPA'DA 7 MAÇA ÇIKTI
Galatasaray, bu sezon Avrupa kupalarında 7 karşılaşma oynadı. Sarı-kırmızılılar, bu mücadelelerde 3 galibiyet alırken, 2 kez mağlup oldu, 2 kez de berabere kaldı. Aslan son olarak sahasında karşılaştığı Lazio'yu 1-0 mağlup etti.
Süper Lig'de kırmız kart cezasından dolayı oynayamayan Brezilyalı futbolcu Marcao, Marsilya karşısında görev alabilecek. Sakatlığını atlatan ve takımla çalışmalara başlayan Fransız futbolcu Sacha Boey de görev verilmesi halinde oynayabilecek.
SACHA BOEY VE BARIŞ ALPER YILMAZ KADROYA DAHİL EDİLDİ!
Galatasaray'ın Marsilya maçı kamp kadrosunda yer alan isimler şu şekilde;
Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Taylan Antalyalı, Alpaslan Öztürk, Patrick van Aanholt, Kerem Aktürkoğlu, Ryan Babel, Mostafa Mohamed, İsmail Çipe, Ömer Bayram, Olimpiu Moruţan, Berkan Kutlu, Kaan Arslan, Victor Nelsson, Christian Luyindama, Atalay Babacan, Alexandru Cicâldău, Marcão Teixeira, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Halil Dervişoğlu, Sofiane Feghouli, Mbaye Diagne, Sacha Boey, Berk Balaban
MARSILYA - GALATASARAY MAÇININ HAKEMİ KİM?
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde 30 Eylül Perşembe günü deplasmanda Fransa'nın Olympique Marsilya ekibi ile yapacağı maçı Polonyalı hakem Pawel Raczkowski yönetecek.
UEFA'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Marsilya Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak maçta düdük çalacak Raczkowski'nin yardımcılıklarını Radoslaw Siejka ve Adam Kupsik yapacak.
Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Piotr Lasyk olacak
GALATASARAY'IN AVRUPA LİGİ FİKSTÜRÜ
Galatasaray'ın E Grubunda oynayacağı müsabakaların fikstürü şöyle:
30 Eylül: (2. Hafta) Olympique Marsilya-Galatasaray
21 Ekim: (3. Hafta) Lokomotiv Moskova-Galatasaray
4 Kasım: (4. Hafta) Galatasaray-Lokomotiv Moskova
25 Kasım: (5. Hafta) Galatasaray-Olympique Marsilya
9 Aralık: (6. Hafta) Lazio-Galatasaray
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