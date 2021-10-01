01 Ekim 2021, Cuma
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Karşılaşma boyunca iki takım da düşük tempoda oynarken, sarı-kırmızılılar sadece 45+8. dakikada Kerem ile gole yaklaştığı pozisyonda kaleci Pau Lopez'i geçemedi. Marsilya da 90 dakika boyunca Muslera'nın koruduğu kaleye sadece 2 isabetli şut gönderebildi ancak 2 topları da direkten döndü.
Öte yandan Marsilya'nın 75. dakikada kazandığı penaltı, VAR incelemesinin ardından iptal edildi.
Bu sonucun ardından ilk maçtaki Lazio galibiyetiyle Galatasaray puanını 4 yaparken, açılış haftasında Lokomotiv Moskova ile 0-0 berabere kalan Marsilya puanını 2 yaptı.
Grubun 3. hafta maçları 21 Ekim tarihinde oynanacak ve Galatasaray, deplasmanda Lokomotiv Moskova ile karşılaşacakken, Marsilya ise Lazio deplasmanına gidecek.
Marsilya 0-0 Galatasaray (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Galatasaray UEFA Avrupa Ligi 2. karşılaşmasında Fransız ekibi Marsilya'ya konuk oldu. Sarı-kırmızılılar rakibiyle 0-0 berabere kalarak puanını 4'e çıkartıp liderliğini sürdürdü. (GS spor haberleri)
UEFA Avrupa Ligi E Grubu 2. hafta maçında Galatasaray, deplasmanda Marsilya ile karşı karşıya geldi. Velodrome Stadı'nda oynanan mücadelenin 90 dakikası sonunda gol çıkmadı ve 0-0'lık sonuçla Galatasaray Fransa'dan 1 puanı aldı.
Karşılaşma boyunca iki takım da düşük tempoda oynarken, sarı-kırmızılılar sadece 45+8. dakikada Kerem ile gole yaklaştığı pozisyonda kaleci Pau Lopez'i geçemedi. Marsilya da 90 dakika boyunca Muslera'nın koruduğu kaleye sadece 2 isabetli şut gönderebildi ancak 2 topları da direkten döndü.
Öte yandan Marsilya'nın 75. dakikada kazandığı penaltı, VAR incelemesinin ardından iptal edildi.
Bu sonucun ardından ilk maçtaki Lazio galibiyetiyle Galatasaray puanını 4 yaparken, açılış haftasında Lokomotiv Moskova ile 0-0 berabere kalan Marsilya puanını 2 yaptı.
Grubun 3. hafta maçları 21 Ekim tarihinde oynanacak ve Galatasaray, deplasmanda Lokomotiv Moskova ile karşılaşacakken, Marsilya ise Lazio deplasmanına gidecek.
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