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SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ - Romanya basını Morutan'ın transfer belgesini sızdırdı!

Morutan’ın transfer belgesi sızdırıldı! Dikkat çeken maaş detayı...
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 23.09.2021 Giriş Tarihi: 23.09.2021

Galatasaray'ın Romanya'nın FCSB takımından kadrosuna kattığı Olimpiu Morutan'ın transferine ilişkin bir belge sızdırıldı. Romanya basınının paylaştığı belgede, Morutan'ın alacağı yıllık maaşlar ve bonservis bedeli dikkat çekti. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)

Galatasaray'ın yaz transfer döneminde Romanya'nın FCSB takımından kadrosuna kattığı Olimpiu Morutan'ın transferine ilişkin bir belge paylaşıldı. Romanya basınının servis ettiği belgede, 22 yaşındaki futbolcunun yıllık alacağı maaşlar ve bonservis bedeli gibi detaylar yer alıyor.

İŞTE SERVİS EDİLEN O BELGELER

BONSERVİS

• 3.5 milyon Euro (700.000 Euro-10 Kasım 2021'de, 750.000 Euro-10 Mart 2022'de, 900.000 Euro-10 Eylül 2022'de, 1.150.000 Euro-10 Ocak 2023'te ödenecek.)
• Sonraki satıştan pay %20

BONUSLAR

• 1 milyon Euro (CL gruplarına kalınırsa)
• 300 bin Euro (UEL gruplarına kalınırsa)
• 600 bin Euro (Morutan 15 maça çıkarsa)

G.SARAY DA DUYURMUŞTU!

Sarı kırmızılı kulüp daha önce yaptığı açıklamada, yaz transfer döneminde takıma katılan oyuncuların maaşları ve bonservis bedellerini duyurmuştu.

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