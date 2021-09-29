29 Eylül 2021, Çarşamba

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Son dakika spor haberi: Galatasaray'da 'Türk Telekom Stadı'nın ismi değişiyor!

G.Saray’a dev gelir! Stadın ismi değişiyor
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 29.09.2021

Galatasaray'da bir devir sona kapanıyor. Sarı kırmızılılar, ile Türk Telekom'un yolları ayrılıyor. Burak Elmas yönetiminin öne çıkan seçim vaatlerinden olan stat ismi sponsorluğu konusu çözüme kavuşuyor. Uzun süredir Katar başta, yerli yabancı firmalarla görüşmeler yapan Galatasaraylı idarecilerin, isim hakkı için uluslararası bir şirketle el sıkışmaya hazırlandığı kaydedildi. | Son dakiak Galatasaray haberleri (Gs spor haberi)

Galatasaray ile Türk Telekom'un yolları ayrılıyor. Haziran ayında seçilen Burak Elmas yönetiminin öne çıkan seçim vaatlerinden olan stat ismi sponsorluğu konusu çözüme kavuşuyor. Fotomaç'ın haberine göre, uzun süredir Katar başta, yerli yabancı firmalarla görüşmeler yapan sarı-kırmızılı yönetimin, isim hakkı için uluslararası bir şirketle el sıkışmaya hazırlandığı bildirildi. 5+5 yıl sürecek anlaşma kapsamında kulübün, 100 milyon dolarlık geliri kasasına koyacağı öğrenildi.

LANSMANA KATILACAK
Anlaşmaya son şeklini vermek isteyen Başkan Burak Elmas'ın Marsilya maçı için Fransa'ya gitmeyeceği ifade edildi. Anlaşmaya forma sponsorluğunun dahil olmadığı ve resmi açıklamanın birkaç gün içinde yapılacağı bildirildi. Bugüne kadar hiçbir sponsorluk anlaşmasında medya çıkmayı tercih etmeyen Burak Elmas'ın stat sponsorluğu lansmanına katılacak ve soruları yanıtlayacak.

2011'DE BAŞLADI
Şişli Belediyesince adı Aslantepe olarak değiştirilen 120 dönümlük tepeye inşa edilen Ali Sami Yen Spor Kompleksi 15 Ocak 2011'de açıldı. Türk Telekom, 2010-11 sezonunun ikinci yarısından itibaren 10 yıllığına stadyuma isim sponsoru oldu.

DERBİ REKORU
Ali Sami Yen Spor Kompleksi toplamda 198 loca ve 4500'den fazla VIP koltuğuna sahip... Galatasaray ile Beşiktaş arasında 5 Mayıs 2019 tarihinde ligde oynanan ve 51.578 seyircinin izlediği karşılaşma stadyum tarihinin en yüksek seyircili maçı oldu.

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