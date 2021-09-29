29 Eylül 2021, Çarşamba

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Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Fatih Terim'in Marsilya planı belli oldu!

Terim’in Marsilya planı belli oldu!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 29.09.2021

UEFA Avrupa Ligi'nde gruptaki ikinci maçına çıkacak olan Galatasaray'da, teknik direktör Fatih Terim, Marsilya'yı şok presle devirmeyi hedefliyor. Avrupa yolculuğuna Lazio galibiyetiyle başlayan sarı kırmızılılar, 2'de 2 yapmayı planlıyor. Tecrübeli teknik adam, Fransız ekibini pres gücüyle avlayacak. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray, Avrupa arenasına müthiş bir Lazio galibiyetiyle başlamıştı. İtalyan ekibini akıllı bir plan ve güzel bir oyunla deviren Cimbom'da teknik direktör Fatih Terim, Marsilya'yı alt edecek taktiği de hazırladı. Fotomaç'ın haberine göre, İmparator, Fransız ekibinin atletik oyuncularını presle yıldırmaya çalışacak. Hafta boyunca ikili, üçlü pres çalışmaları yaptırdı. Fatih Terim, Marsilya'nın hızlı hücum oyuncularına savunmada eksik yakalanmak istemiyor. Çünkü bu gol tehlikeli veya kırmızı kart gibi riskleri barındırıyor. Usta çalıştırıcı idmanlarda öğrencilerine Marsilya'nın artılarını ve eksilerini anlattı. Basit hataya karşı uyarılarda bulundu.

DIAGNE SÜRPRİZİ GELEBİLİR

Fatih Terim, Göztepe maçının ikinci devresinde oyuna Mbaye Diagne almıştı. Senegalli yıldız hem hücumda hem savunmada önemli katkılar vermişti. Deneyimli çalıştırıcı, Diagne'yi sürpriz şekilde Marsilya maçı 11'ine yazabilir. Yabancı sınırı olmadığı için bu durumda Kerem Aktürkoğlu'nun kulübeye çekilmesi gündemde. Kerem son maçlarda yaptığı top kayıplarıyla hücumları aksattığı gibi savunmada da problemlere neden oluyordu.

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