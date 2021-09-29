SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ - Cimbom'da Kim Min-Jae pişmanlığı! "Neden transfer etmedik?"

Süper Lig'de Fenerbahçe forması giyen Kim Min-Jae, sarı lacivertlilerden önce Galatasaray'ın da gündemindeydi. Ancak Cimbom Güney Koreli oyuncuyu Fenerbahçe'ye kaptırmıştı. Kim'in Kanarya'da başarılı performans sergilemesi Galatasaray gündeminde bu transferi yeniden gündeme getirdi. İşte ayrıntılar...

Galatasaray'da günün tartışması 2.5 milyon euro'ya Kim Min-Jae'nin Fenerbahçe'ye bırakılıp 7 milyon euro'ya Viktor Nelsson'un transfer edilmesi…



12 Ekim'de yapılması planlanan Yüksek İstişare Kurulu toplantısı sırasında eski başkanların, Burak Elmas'a basında çıkan haberleri soracakları ve Kim'in değil de Nelsson'un neden tercih edildiğinin nedenini merak ettikleri ifade edildi.



Fotomaç'ın haberine göre; bu yaz transfer döneminde Kim, Fenerbahçe'den önce Galatasaray'ın gündemine gelmişti. Uzun süre Koreli stoperin parçalıyı giyeceği konuşulmuş ancak bir anda Fenerbahçeli olmuştu.

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