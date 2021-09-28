28 Eylül 2021, Salı

GALATASARAY

Eski Galatasaraylı Steven Nzonzi Al Rayyan'a transfer oldu!

Eski G.Saraylı yıldız Katar’a gitti!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 28.09.2021

Bir dönem Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Steven Nzonzi, Katar temsilcisi Al Rayyan'a transfer oldu. | Son dakika transfer haberleri

Galatasaray'da 2019-2020 sezonunda forma giyen Fransız orta saha oyuncusu Steven Nzonzi, İtalya'nın Roma takımından Katar'ın Al Rayyan ekibine transfer oldu.

Fransız teknik direktör Laurent Blanc'ın çalıştırdığı Al Rayyan'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Hoş geldin Nzonzi" ifadesi yer aldı ve Nzonzi'nin Al Rayyan formalı fotoğrafı paylaşıldı.

Geçen yıl Roma'dan Fransa'nın Rennes takımına kiralanan 32 yaşındaki Nzonzi, 39 maçta forma giymiş ve 1 gol atmıştı.

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