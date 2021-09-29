SON DAKİKA! Galatasaray Marsilya maçı öncesi kamp kadrosunu açıkladı!

Son dakika haberi: UEFA Avrupa Ligi 2. maçında Marsilya ile deplasmanda karşılaşacak olan Galatasaray, kamp kadrosunu duyurdu! Sarı kırmızılı ekipte sakatlığını atlatan Sacha Boey ve Barış Alper Yılmaz, Marsilya maçı kadrosuna alındı.

Son dakika haberine göre; UEFA Avrupa Ligi 2. maçında Marsilya ile deplasmanda karşılaşacak olan Galatasaray, kamp kadrosunu sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaştı. Listede temsilcimiz adına iki de müjde vardı... Sarı kırmızılı ekipte sakatlığını atlatan Sacha Boey ve Barış Alper Yılmaz, Marsilya maçı kadrosuna alındı.

İŞTE GALATASARAY'IN MARSİLYA MAÇI KADROSU!

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