29 Eylül 2021, Çarşamba

GALATASARAY

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Fatih Terim'den Burak Elmas'a flaş itiraf! "Kulübe zarar veriyorsam..."

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Göztepe maçı sonrası flaş detaylar ortaya çıktı. Sarı-kırmızılılarda Fatih Terim ve Burak Elmas arasında yaşanan diyaloğun perde arkasında Terim'in şu ifadeleri öne çıktı. "Galatasaray'ın aldığı kötü bir skora benden fazla kimse üzülemez... Eğer kulübüme zarar verdiğimi hissedersem bir saniye bile düşünmem ve giderim." ifadelerinde bulundu. (GS spor haberleri)

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Fatih Terim’den Burak Elmas’a flaş itiraf! Kulübe zarar veriyorsam...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 29.09.2021

Göztepe maçı sonrası çok duygusal bir toplantı yapan Fatih Terim'in TT Stadı'na istifası cebinde geldiği ortaya çıktı. Takvim'in aldığı bilgiye göre tecrübeli teknik adam, karşılaşma sonrası Başkan Burak Elmas'la bir araya geldi. İkili yaklaşık 1.5 saat baş başa görüşme yaptı.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Fatih Terim’den Burak Elmas’a flaş itiraf! Kulübe zarar veriyorsam...

Son zamanlarda özellikle sosyal medyada hakkında yapılan sert eleştiriler nedeniyle çok sıkıntılı olan Terim'in Başkan Elmas'a içini döktüğü ve çok çarpıcı ifadeler kullandığı belirlendi.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Fatih Terim’den Burak Elmas’a flaş itiraf! Kulübe zarar veriyorsam...

"BENDEN FAZLA KİMSE ÜZÜLEMEZ"
Terim'in "G.Saray'ın aldığı kötü bir skora benden fazla kimse üzülemez... Eğer kulübüme zarar verdiğimi hissedersem bir saniye bile düşünmem ve giderim" dediği ifade edildi.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Fatih Terim’den Burak Elmas’a flaş itiraf! Kulübe zarar veriyorsam...

Başkan Elmas'ın ise Terim'e desteğini sürdürdüğü ve "Biz bu yola beraber çıktık. Sana güvenimiz sonsuz. Bu yolun sonunda büyük başarılara ulaşacağız" diye konuştuğu öğrenildi.

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