29 Eylül 2021, Çarşamba
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SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ - Cimbom UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacağı Marsilya maçına hazır!
UEFA Avrupa Ligi E Grubu 2. hafta maçında Galatasaray, deplasmanda Marsilya ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde sarı kırmızılı takım karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
Galatasaray Futbol Takımı, UEFA Avrupa Ligi E Grubu ikinci haftasında yarın Fransa temsilcisi Olimpik Marsilya ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Karşılaşmanın oynanacağı Velodrome Stadı'nda gerçekleştirilen idmanın ilk 15 dakikası basına açık tutuldu.
Fiziksel çalışmayla başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam etti.
Galatasaray, yarın Velodrome Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak maçta Olimpik Marsilya ile karşı karşıya gelecek.
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