29 Eylül 2021, Çarşamba

GALATASARAY

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ - Cimbom UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacağı Marsilya maçına hazır!

Cimbom’da Marsilya hazırlıkları tamam!
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 29.09.2021

UEFA Avrupa Ligi E Grubu 2. hafta maçında Galatasaray, deplasmanda Marsilya ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde sarı kırmızılı takım karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Galatasaray Futbol Takımı, UEFA Avrupa Ligi E Grubu ikinci haftasında yarın Fransa temsilcisi Olimpik Marsilya ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Karşılaşmanın oynanacağı Velodrome Stadı'nda gerçekleştirilen idmanın ilk 15 dakikası basına açık tutuldu.

Fiziksel çalışmayla başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam etti.

Galatasaray, yarın Velodrome Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak maçta Olimpik Marsilya ile karşı karşıya gelecek.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Fatih Terim’den istifa yanıtı! Fatih Terim'den istifa yanıtı!
Diagne’den sosyal medya açıklaması! Yaptığım paylaşımlar... Diagne'den sosyal medya açıklaması! "Yaptığım paylaşımlar..."
Sampaoli’den G.Saray sözleri! Maçı kazanmak istiyorsak... Sampaoli'den G.Saray sözleri! "Maçı kazanmak istiyorsak..."
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör