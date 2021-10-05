Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da yeni transferler meyvesini verdi! 2 yılda nereden nereye...
UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2 yıl önce katılan Galatasaray, o sezon 32 takım arasında en az mesafe kateden ve bu istatistikte sınıfta kalan Galatasaray, bu sezon tam tersi bir görüntü çiziyor. Yaz transfer döneminde teknik direktör Fatih Terim'in ve yönetimin takıma yaptığı gençleştirme operasyonu, meyvesini verdi. Özellikle koşu mesafelerinde çağ atlayan Cimbom, Avrupa Ligi'nde bir başka oynuyor. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
İki sene önce Şampiyonlar Ligi'ndeki koşu mesafeleri sıralamasında 32 takımın en kötüsü olan Galatasaray yaz transfer döneminde 25 yaş altı oyunculara yönelerek bu sorunu çözdü.
Sabah'ın haberine göre; Avrupa Ligi'ndeki Lazio maçında 118 km koşan sarı-kırmızılılar, Marsilya deplasmanında takım halinde 116 km kat etti.
Fransa dönüşü tek idmanla Rize'nin yolunu tutan Galatasaray, uzatmalarla 104 dakikayı bulan zorlu maçı kazanmasını bildi. Fatih Terim ve yardımcılarını, galibiyet golünün hikâyesi de mutlu etti.
Dabo'dan topu G.Saray 18'i civarında savunmaya yardıma gelen Halil Dervişoğlu kaptı ve Diagne 50 metrelik deparla topu sürdü.
İki rakibini ekarte eden Senegalli oyuncu, Morutan'a gol pasını verirken, sol bek Ömer Bayram ceza sahası içindeydi, Kerem kontratağa katılmıştı ve stoper Nelsson da hücuma desteğe rakip ceza sahasına yaklaşmıştı.
Galatasaray'ın 10 kişi kalmasına rağmen beraberlikle yetinmemesi ve son atakta 5 kişiyle hücum etmesi, transferde gençlerde boşuna ısrar edilmediğini gösterdi.
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