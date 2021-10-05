05 Ekim 2021, Salı

GALATASARAY

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da yeni transferler meyvesini verdi! 2 yılda nereden nereye...

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2 yıl önce katılan Galatasaray, o sezon 32 takım arasında en az mesafe kateden ve bu istatistikte sınıfta kalan Galatasaray, bu sezon tam tersi bir görüntü çiziyor. Yaz transfer döneminde teknik direktör Fatih Terim'in ve yönetimin takıma yaptığı gençleştirme operasyonu, meyvesini verdi. Özellikle koşu mesafelerinde çağ atlayan Cimbom, Avrupa Ligi'nde bir başka oynuyor. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Son dakika spor haberleri: Galatasaray’da yeni transferler meyvesini verdi! 2 yılda nereden nereye...
GALATASARAY
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 05.10.2021 Giriş Tarihi: 05.10.2021

İki sene önce Şampiyonlar Ligi'ndeki koşu mesafeleri sıralamasında 32 takımın en kötüsü olan Galatasaray yaz transfer döneminde 25 yaş altı oyunculara yönelerek bu sorunu çözdü.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray’da yeni transferler meyvesini verdi! 2 yılda nereden nereye...

Sabah'ın haberine göre; Avrupa Ligi'ndeki Lazio maçında 118 km koşan sarı-kırmızılılar, Marsilya deplasmanında takım halinde 116 km kat etti.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray’da yeni transferler meyvesini verdi! 2 yılda nereden nereye...

Fransa dönüşü tek idmanla Rize'nin yolunu tutan Galatasaray, uzatmalarla 104 dakikayı bulan zorlu maçı kazanmasını bildi. Fatih Terim ve yardımcılarını, galibiyet golünün hikâyesi de mutlu etti.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray’da yeni transferler meyvesini verdi! 2 yılda nereden nereye...

Dabo'dan topu G.Saray 18'i civarında savunmaya yardıma gelen Halil Dervişoğlu kaptı ve Diagne 50 metrelik deparla topu sürdü.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray’da yeni transferler meyvesini verdi! 2 yılda nereden nereye...

İki rakibini ekarte eden Senegalli oyuncu, Morutan'a gol pasını verirken, sol bek Ömer Bayram ceza sahası içindeydi, Kerem kontratağa katılmıştı ve stoper Nelsson da hücuma desteğe rakip ceza sahasına yaklaşmıştı.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray’da yeni transferler meyvesini verdi! 2 yılda nereden nereye...

Galatasaray'ın 10 kişi kalmasına rağmen beraberlikle yetinmemesi ve son atakta 5 kişiyle hücum etmesi, transferde gençlerde boşuna ısrar edilmediğini gösterdi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
GALATASARAY HABERLERİ
İşte Rize galibiyetinin perde arkası! Kaptandan takımına o konuşma İşte Rize galibiyetinin perde arkası! Kaptandan takımına o konuşma
Galatasaray’ın forveti belli oluyor Galatasaray'ın forveti belli oluyor
Cimbom’un yıldızı Ada ve Çizme’nin radarında! Cimbom'un yıldızı Ada ve Çizme'nin radarında!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör